Geleneksel Gökbel Güreş Festivali'nin tarihi belli oldu

HER yıl olduğu gibi yüzlerce pehlivanın kol bağladığı ve Kırkpınar Güreşlerini aratmayan Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri için kısa bir süre kaldı. 20 Temmuz'da sanatçılarla şenlenecek olan Gökbel'de, 21 Temmuz'da ise Türkiye'nin ünlü güreşçileri er meydanına çıkacak. Alanya’nın ulusal ve uluslararası organizasyonlarla hep ön planda olduğunu hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Amacımız ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak. Zengin etkinliklere sahne olacak güreş organizasyonumuza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.