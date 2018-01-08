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'Geç getirdin' tartışmasında vale terörü!

İstanbul'da Kadıköy'de dün sabaha karşı yaşanan 'vale terörüyle' ilgili detaylar ortaya çıkıyor

'Geç getirdin' tartışmasında vale terörü!

İstanbul'da Kadıköy'de dün sabaha karşı yaşanan 'vale terörüyle' ilgili detaylar ortaya çıkıyor

08 Ocak 2018 Pazartesi 08:50
'Geç getirdin' tartışmasında vale terörü!
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ÖZELLİKLE büyükşehirler ve tatil cennetlerinde şikayet konusu olan vale sorunu bu kez Kadıköy'de iki cinayetle ortaya çıktı. Bir vale, “Aracı geç getirdin” tartışmasında 2 müşteriyi silahla öldürüp kaçtı.

Caddebostan Mahallesi İskele Sokak’ta önceki gece yarısı, silah sesleri yankılandı. İddiaya göre, yemek yedikleri restorandan ayrılmak isteyen Murat Oğuz Orhan (34) ve Emre Ağdaş (29) adlı iki müşteri, valelerle araçlarının geç getirilmesi konusunda tartışmaya başladı.

Olay büyüdü, kavgaya dönüştü. Valelerden biri silahını çekip 2 müşteriye kurşun yağdırdıktan sonra bir taksiye binip kayıplara karıştı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Murat Oğuz Orhan olay yerinde hayatını kaybetti. Karnından vurulan ve kanlar içinde yere yığılan Emre Adaş ise kaldırıldığı hastanede can verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

AYNI YERDE 2. CİNAYET

Tanıklardan bir esnaf olayı şöyle anlattı: “Bağrışmaları duydum. Kapıya çıktığımda silah sıkıldı. İki kişi yerde yatıyordu. Çevredeki restoranlarda müşteriler masaların altına yatmıştı. 7 yıl önce de aynı yerde cinayet olmuştu. Çalışanlardan biri yeni içeriden çıkmıştı hatta” dedi.

Habertürk'ün haberine göre 10’dan fazla restoran ve kafenin bulunduğu İskele Sokak sakinleri hayli gergin. Sokaktaki valelerin en az 6-7 restorana hizmet verdiğini belirten mahalleli ‘Gündelikçi vale’lerden şikâyetçi: “Burada her akşam kavga gürültü var. Müşteriler arasında sopalı kavgalara şahit oluyoruz. Bir saatten sonra sokağın tadı kaçıyor. Endişe ediyoruz. 2-3 sabit vale var. Ama gündelikçi olarak gelip çalışanlar da oluyor. Haliyle valeleri tanımıyoruz. Kimdir bunlar, arkalarında kim var bilmiyoruz.”

İŞLETMECİLER SESSİZ

Çoğunluğu balık restoranı olan işletmelerin sahipleri ise sessizliğe gömülmüş durumda. Olayla ilgili bilgi vermekten kaçınan işletmeciler, “Konu bizimle ilgili değil” demekle yetiniyor. 2011’de yine İskele Sokak’ta eski ve yeni valeler arasında çıkan silahlı çatışmada Sedat Peker’in eski koruması Hasan Akbaş (38) ile adamı Ali Şahin Gürman (34) hayatını kaybetmişti. 2 kişinin de yaralandığı çatışmada 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Vale
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