Gebe okulu mezun verdi

PROF. Dr. Lakadamyalı katılımcılara anne dostu hastane olma yolunda çalışmalara başladıklarını açıkladı. “Bilinçli gebelik ve güvenli annelik” sloganıyla yola çıkan hastane yönetimi, anne ve anne adaylarına sağlıklı bir gebelik geçirmenin püf noktalarını anlatmaya devam ediyor. Bu yıl toplam bin 751 anne adayı Gebe Bilgilendirme sınıfından mezun oldu. 2019 yılının son gebe bilgilendirme sınıfı öğrencileri sertifikalarını Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’dan aldı. Hastane Başhekimi Lakadamyalı düzenlenen sertifika töreninde katılımcılara “Anne Dostu Hastane“ unvanını almak için alt yapı çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Lakadamyalı, ”Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarımızın hakkıdır. Hastanemizde, anne ve anne adayları için mahremiyete dayalı tek kişilik doğum üniteleri ve gebenin istediği uygun bir refakatçi ile kendilerini daha rahat hissedebilmeleri adına yeni alanlar oluşturmak istemekteyiz. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığımızın güvenli, kaliteli doğum hizmeti vermek amacıyla hayata geçirdiği ‘Anne Dostu Hastane’ olma yolunda önemli adımlar atmak için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Daha güçlü kadınlar daha güçlü toplum anlayışını kendimize ilke edindik. Sizlerin önerileri de bizler için bir o kadar önemli. Bu bağlamda birebir sizlerle iletişime geçmek fikirlerinizi birinci ağızdan duymak istedim“ diye konuştu.

Anne ve anne adayları ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Önerilerini belirten bir dosyayı da başhekimle paylaştılar.