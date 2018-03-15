Gazipaşa’da otomobille TIR çarpıştı

KAZA, önceki gün saat 10.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi, D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Halit Çalışkan idaresindeki 33 PEA 75 plakalı TIR ile Mehmet Ali Karagülle yönetimindeki 34 LH 3063 plakalı otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilden sürücü Karagülle ağır yaralanırken, TIR sürücüsü Halit Çalışkan kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Mehmet Ali Karagülle'yi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan Karagülle, yapılan ilk müdahalenin ardından Aladdin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
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