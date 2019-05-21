Final'de 100. yıl heyecanı

OKUL bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Final Temel Lisesi Müdürü Necat Küçük, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğretmen ve öğrencilerin Atatürk portreli tişörtleriyle katıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile bir ulusun kaderini değiştirmek için Samsun’a çıktığı ve milli mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutlayan Final Eğitim Kurumları’nın düzenlediği etkinlik görülmeye değerdi. Final Eğitim Kurumları Müdürü Necat Küçük, Atatürk’ün mirası olan Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek koruyacaklarını belirtirken "Atatürk’ün izinde yürüyeceğiz" dedi.



Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 21:07