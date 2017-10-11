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Final fark yaratıyor

Bu yıl eğitim öğretim hayatına başlayan Özel Alanya Final Ortaokulu, Final Eğitim Kurumları'nın 40 yıldır süregelen akademik başarısını sosyal etkinlikler ile de tamamlayarak adından söz ettiriyor

Final fark yaratıyor

Bu yıl eğitim öğretim hayatına başlayan Özel Alanya Final Ortaokulu, Final Eğitim Kurumları'nın 40 yıldır süregelen akademik başarısını sosyal etkinlikler ile de tamamlayarak adından söz ettiriyor

11 Ekim 2017 Çarşamba 21:58
Final fark yaratıyor
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ETKİNLİKLER kapsamında yaptıkları çalışmalardan bahseden Özel Alanya Final Ortaokul Okul Müdürü Miyase Çetin, "Her öğrencimize Final’in ders yardımcı kaynak kitapları ile birlikte  aynı zamanda roman ve hikaye türünde kitapları da verildi. Sene başından itibaren öğrencilerimiz düzenli bir şekilde her gün ilk ders saatini okuma saati olarak işliyorlar. Okuma saatini öğrenciler, güzel havalarda öğretmenleri ile birlikte okul bahçesinde işliyorlar" ifadelerini kullandı.
'HER ŞEY ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN'
Miyase Çetin sözlerine şöyle devam etti: "Bir ülke de okumaya ilgi artmadıkça hayata görüşleri de sınırlı kalacaktır. Bu da toplumsal gelişmemizin gerçek anlamda gerçekleşememesi demektir. Amacımız çocuklarımızı her anlamda iyi yetiştirmektir. Bu nedenle onları hem akademik başarılarına yüksek katkı sağlayabilmek hem de ufku geniş, çok yönlü düşünebilen, yaşadığı dünyaya farklı pencerelerden bakabilen bireyler olmalarını sağlamak isteriz.
'KIZLAR BİZİM GELECEĞİMİZ'
Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından "Dünya Kız Çocukları Günü" ilan edilen 11 Ekim'de kızlarımızın da okuyor olmasından mutluluk duyduğumu belirtmeliyim. Şairlerimizden Tevfik Fikret bir özdeyişinde şöyle der, 'Kızlarını okutmayan bir millet, oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmiş demektir, hüsranına ağlasın.' İyi eğitimli çocuklar hepimizin insanlığa en güzel armağanıdır.Bu düşünceyle bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Özel Alanya Final OrtaokuluFinal Eğitim Kurumları
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