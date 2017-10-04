Final'da 'sistem' seferberliği

ÖZEL Alanya Final Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) geçtiğimiz hafta içerisinde değişikliğe gidileceğini duyurduğu liseye geçiş sistemi ile ilgili önlemlerini almaya başladı. Öğrencilerin yeni sisteme adapte olabilmesi adına hızlı bir adım atan Alanya Final Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Büşra Özcan, öğrencilere yeni gelecek sistemle ilgili bilgiler aktardı. "MEB'in yeni yaptığı düzenleme ile liselere geçiş sınavı şekil ve içerik olarak değiştirildi" diyen Özcan, "Bu sınavın zamanı, uygulama yöntemi ve hangi tür liselere sınav ile seçim yapılacağı konusunda tam bir netlik olmasa da bilinen tek gerçek sınavın 'Çoktan Seçmeli' dediğimiz test tekniği ile değil 'Açık Uçlu Soru' tekniği ile yapılacağıdır" diye konuştu.

'ÖĞRENCİNİN DÜŞÜNME GÜCÜNÜ ESAS ALACAK'

Günlerdir ülke gündeminin ilk sırasında yer alan bu 'Açık Uçlu Soru' sistemine de açıklık getiren Özcan şunları söyledi: "Açık Uçlu Soru öğrencinin özgün ve yaratıcı düşünme gücünü, yazılı anlatım yeteneğini, belli konularda ön görüsünü, analiz becerisini ölçmeye yönelik hazırlanmış bir ölçme değerlendirme tekniğidir. Açık uçlu soruların yanıtı öğrenci tarafından bulunup yazılı olarak verilmesi gereken sınavlardır. Yazılı yanıtlar bir kelime, bir rakam veya en fazla bir cümleden oluşacak ise kısa yanıtlı yazılı sınav, daha fazla işlem ve yazı gerektiriyorsa da uzun yanıtlı yazılı sınav adını alır. MEB'in her ders için yayınlamış olduğu açık uçlu soru örneklerini incelediğimiz zaman hem kısa, hem de uzun yanıtlı sorularla karşılaştık.

'PANİK YAPMAYA GEREK YOK'

Kısacası açık uçlu sınavlarda seçenek sunulmadığı için sorunun yanıtını öğrencinin bulması gerekir. Çoktan seçmeli sorunun yanıtı soru formu içerisinde yer alır. Bu tip sorularda doğru cevabı tahminle bulma şansı vardır. Ancak açık uçlu sorunun yanıtını bilmiyorsanız, tahminle bulamazsınız. Öğrenciler sınav heyecanının içerisinde bir de soru tarzı değişikliğinin gerginliğini yaşamasınlar. Zaten çok uzun zamandan beri sınav için çalışma yapıyorlar. Sorular çalıştıkları ve belirlenen müfredat programının içinden gelecek. Emin olsunlar ki çok rahatlıkla yapabilecekleri sorular ile karşılaşacaklar panik olmalarına gerek yok."

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Öğrencilerin sınav esnasında dikkat etmesi gereken konuların da altını çizen Özcan, şunları belirtti: Kısa cevaplı sorularda zihinden geri getirme çok önemli. Bu yüzden bol bol kitap okumaları, okuduğu metinleri anlamaya çalışmaları onlar için çok yararlı olacaktır. Öğrencilerin ezberci bir öğrenme yaklaşımdan daha ziyade kavramaya yönelik çalışmaları, zihinsel haritalar çıkartıyor olmaları, kavramları karşılaştırabiliyor olmaları ve özellikle kavramların aralarındaki benzerlikleri yapabiliyor olmaları çok önemli. Açık uçlu sorularda dikkat edilmesi gereken konulardan bir diğeri de el yazısı. Okunaklı bir el yazısı yazmaları gerekecek. Çoktan seçmeli sorularda öğrencinin şıklardan doğru cevabı bulması gibi bir durum söz konusuydu, şimdi ise açık uçlu sorularda böyle bir durum olmayacak ve öğrencinin istenilen bilgiyi öğrenmiş olması gerekecek ki doğru bilgiyi verebilsin. Alfabemizde birbiri ile çok yakın harfler bulunmaktadır. S-Ş, C-Ç, I-İ, O-Ö, U-Ü, G-Ğ, I-L, E-F, V-Y. Bu harfleri içeren yanıtlarda harfin görme bozukluğuna, dikkatsizliğe, yoğunluğa bağlı yanlış yazımına dikkat edilmelidir.

'YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMELİ'

Yazımı sıklıkla yanlış yapılan, hatta doğru bilinen yanlışlar tarzında sözcüklerin kıral/kral, tırafik/trafik, davranışcı/davranışçı, meristem/merisitem gibi yanıt anahtarı olması halinde ölçülen özellik bilginin kendisi değil bilindiği formu olacaktır. Bu anahtarlanmış yanıtla eşleşmediğinde puan alınamayacaktır. Ağız bakımından farklı sözcüklerin yanıt anahtarı olması halinde öğrenci yanıtı anahtarlanmış yanıtla eşleşmediğinde puan alınamayacaktır. Seyirmek = titremek, çığırmak = bağırmak vb.

En önemlisi ise zamanı kullanabilme. Çoktan seçmeli soru şekline alışkın olan öğrenciler bolca yazı alıştırmaları yaparak zaman kullanabilmeyi öğrenmelidir. Sayısal içerikli sorular için de çok sayıda problemi zihinden değil kağıt, kalem kullanarak çözmek yararlı olacak. Açık uçlu soru uygulamasının uzun yıllardan beri birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika'da kullanılan bir uygulamadır. En önemli faydası aslında sınav içerisinde öğrencinin gerçekten öğrendiği bilgileri aktarmasını sağlayacak ezbercilikten uzak, yorumlama güçlerini artıran, öğrendiklerini daha rahat şekilde kağıda geçebilecekleri bir sınav şeklidir."