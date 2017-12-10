Fin Bağımsızlık Günü Alanya’da kutlandı

DAMLATAŞ'TAKİ Filika Restoran’da verilen kokteyle Finlandiya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Paivi Kiaramo, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ile yerleşik Finlandiya vatandaşları katıldı. Müftüoğlu'nun eşi Paulina Müftüoğlu'nun açılış konuşmasının ardından sırayla Fin ve Türk milli marşları okundu. Katılımcıların çocukları müzik performansı sergiledi.

'BAĞIMSIZLIK ÖZGÜRLÜK DEMEKTİR'

Alanya'da 2 bin 500 civarı Fin vatandaşın yaşadığını belirten Kuddusi Müftüoğlu, "Böyle günler tüm milletler için önemlidir. Bağımsızlık, hazır-verilmiş bir şey değildir. Bağımsızlık, özgürlük demektir. Alanya'da 2 bin 500 civarında Fin vatandaş yaşıyor. Onlara yönelik çalışmalarından dolayı Alanya Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

'HEP YAKIN OLACAĞIZ'

Büyükelçi Kiaramo ise, yaptığı konuşmada "2 gün önce Finlandiya'nın bağımsızlığını kutladık. Ülkem çeşitli zor durumların içinde kaldı ama biz bunları aştık. 100 yılda çok yol katettik. Dünyanın en özgür, en rahat, en iyi yargı ve eğitim sistemlerine sahip ülkesi olduk. Türkiye, 6 Aralık 1917'de ilan ettiğimiz bağımsızlığımızı ilk tanıyan ülkelerden biri. Dillerimiz de birbirine çok benziyor. Hep yakın ilişkiler içinde olacağız" ifadelerini kullandı. İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim köprüsünün, Finlandiya'nın bağımsızlığı şerefine iki gün boyunca mavi-beyaz ışıklandırılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Kiaramo, "Bu olay, Fin basınında geniş yer buldu. Bunun için Türk hükümetine teşekkür ediyorum. Mavi ve beyaz, özgürlüğün renkleridir" diye konuştu.

'ALANYA İKİNCİ HELSİNKİ'

Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ise Alanya'yı "İkinci Helsinki" olarak tanımlayıp şunları söyledi: "Alanya'ya baktığınızda pek çok milletten, barış içinde yaşayan insan görürsünüz. Şu anda onların, sizin aranızda olmaktan çok memnunum." Karaoğlu'nun konuşmasının ardından katılımcılar, mavi-beyaz ışıklandırılan Alanya teleferiğini ilgiyle izlediler.