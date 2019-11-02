Fikir Kulübü'nden Alanya'da beyin fırtınası
2016’da kurulan Fikir Kulübü, “Yıllık beyin fırtınası” programının bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdi.
Alanya 02.11.2019, 17:39
HEDEF Resort Otel çatısı altında bir araya gelen bilim insanları ülke gündemini oluşturan konular üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Dinin kültür, ekonomi ve siyaset ilişkilerini inceleyen bilim insanları Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin önerilerini sundu. Fikir Kulübü Başkanı Yüksel Demirel gerçekleşen organizasyona dair bilgileri Dim TV’ye aktardı. Dim TV'ye konuşan bilim insanları organizasyonun konu başlıklarını değerlendirdi. Ayrıntılar saat 18:00'da Dim Tv Ana Haber Bülteni'nde.
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Kasım 2019
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:40
|Akşam
|18:06
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Galatasaray
|10
|16
|6. Sivasspor
|9
|15
|7. Başakşehir
|9
|15
|8. Konyaspor
|10
|13
|9. Beşiktaş
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Antalyaspor
|9
|11
|14. Çaykur Rizespor
|10
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|10
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Bournemouth
|11
|16
|7. Crystal Palace
|10
|15
|8. M. United
|11
|13
|9. Sheffield United
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Valencia
|12
|17
|9. Athletic Bilbao
|11
|16
|10. Getafe
|11
|16
|11. Osasuna
|11
|15
|12. Levante
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|11
|5