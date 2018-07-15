Feyzi Kiriş hayatını kaybetti

Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı eski yöneticisi Mehmet Kiriş'in babası Feyzi Kiriş hayatını kaybetti

Feyzi Kiriş hayatını kaybetti
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AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı eski yöneticilerinden Mehmet Kiriş'in babası, Mustafa Kalan ve Hasan Güler'in kayınpederi Hüseyin, Ferhat, Kemal ve İsmet Kiriş'in kardeşi Feyzi Kiriş yaşamını yitirdi. Kiriş'in cenazesi 14 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00’de İspatlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diler. Öte yandan Kiriş ailesi, taziyeleri Güllerpınarı Mahallesi, Sahire Tüzün Caddesi, Kemal Şuberi Okulu karşısında kabul ediyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 17:25
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