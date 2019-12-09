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Favori lezzetler ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın en zengin mutfağına sahip Türkiye’nin en favori mekânları ve lezzetleri hak ettikleri ödüllerine kavuştu. Alanya Belediyesi, “Yerel Ürünlere Destek Veren Belediyeler” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Alanya 09.12.2019, 16:55 09.12.2019, 17:21
Favori lezzetler ödülleri sahiplerini buldu
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GASTORONOMİDEKİ tüm ezberlerin bozulduğu Favori Lezzetler Gazetesi’nin düzenlediği ‘Favori Lezzetler Ödülleri’ muhteşem bir geceyle sahiplerini buldu. 600 kişinin katıldığı geceye iş, sanat, medya ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri renk kattı. Sektörde ilkleri yaşatacak ödüller kategorisinde ‘Yerel Ürünlere Destek Veren Belediyeler’ arasında Gaziantep, Alanya ve Sivrihisar Belediyesi yer aldı. Sunuculuğunu Özlem Mekik ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı gecede açılış konuşmasını yapan Favori Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Tapar, “Ezberlerin bozulduğu bir ödül formatı hazırladık, ilklerin yaşandığı bir gece yaşıyoruz” dedi.
BAŞKAN YÜCEL: “SADECE DENİZ KUM GÜNEŞ DEĞİL GASTRONOMİ İLE DE VARIZ”
Daha sonra konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise,“Böylesine güzel bir gecede bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bu organizasyonu yapan başta Tuncay Tapar ve Favori Medya Grubu’na teşekkür ediyorum. Gastronomi sektörü son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Alanya olarak son 5-6 yıldır mutfak mirasımızı duyurmak üzere çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yapıyoruz. Coğrafi işaretli ürünler konusunda hızlı adımlar atıyoruz. Deniz, güneşi kumuyla bilinen Alanya’mızın gastronomide de iddialı olduğunu bilmenizi isterim” diye konuştu.
45 DALDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Konuşmaların ardından Hatay’dan Edirne’ye, Alanya’dan Kastamonu’ya, Konya’dan Kayseri’ye, Türkiye’nin dört bir tarafından katılan 682 firma arasından 45’i ‘Türkiye’nin En Favorisi’ unvanı ödülünü aldı.Ödül gecesinde en favori mekândan en favori sokak lezzetine, en favori steakhousedan en favori kahvaltı mekanı ve en favori otellere kadar ödüller sahiplerini buldu. Böylece bugüne kadar yapılmış tüm listeler günümüzün en favorileri ile değişecek ve gastronomideki ezberler bozulacak.

#Favori lezzetler #Alanya #Alanya Haber
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