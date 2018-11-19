ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, Alanya Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Onursal Başkanı Hakan Yeni ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu Arif Yeni'nin önceki gün hayatını kaybeden anneleri Fatma Yeni (94) Alanya’nın Şıhlar Mahallesi’nde toprağa verildi. Yeni Aliler Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Şıhlar Aile Mezarlığı'na defnedilen Fatma Yeni’nin cenaze törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Fatma Ana'ya son görev
Antalya ile Alanya'nın tanınmış ve sevilen simaları olan oğullar yetiştiren Fatma Yeni toprağa verildi
ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, Alanya Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Onursal Başkanı Hakan Yeni ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu Arif Yeni'nin önceki gün hayatını kaybeden anneleri Fatma Yeni (94) Alanya’nın Şıhlar Mahallesi’nde toprağa verildi. Yeni Aliler Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Şıhlar Aile Mezarlığı'na defnedilen Fatma Yeni’nin cenaze törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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