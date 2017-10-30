'Farkı Altınbaş'la hissedin'

ALTINBAŞ Kuyumculuk'un Türkiye genelinde başlattığı dev indirim kampanyası yarın başlıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar 25 Metrelik Yol üzerindeki Altınbaş Alanya Mağazası ve Altınbaş Manavgat Mağazaları'nda bu fırsattan faydalanabilecek. Yarın başlayıp 5 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek olan kampanyada çeyrek altın da dahil tüm Altınbaş ürünleri maliyetine satışlardan alıcısını bulacak. Altın dışında elmas, pırlanta gibi ürünlerin de indirimde olduğunu belirten Altınbaş Kuyumculuk sahibi Veysi Aladağ "Bu kampanyayla altın kolye 399 TL'den 189 TL'ye düşüyor" dedi. Aladağ "Bu kampanyayla stoklarımızı bitirmeyi hedefliyoruz. Türkiye genelinde ilk kez gerçekleştirdiğimiz indirim günlerine tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.
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