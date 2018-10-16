Fakırcalı yolu asfaltla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri Alanya'nın Fakırcalı, Beldibi ve Başköy mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunun asfaltkanması için çalışmalara başladı

Fakırcalı yolu asfaltla buluştu
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 2016'da genişletme çalışmaları yaptığı Alanya'nın Fakırcalı, Beldibi ve Başköy mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı. Geçen yıl bölgede meydana gelen orman yangını nedeniyle asfalt çalışmaları yapılamamıştı. Fakırcalı Mahallesi'nin Başköy ile Sapadere mahalleleri arasındaki 8,5 kilometrelik bölümünde asfalt hazırlık çalışmaları tamamlanan bölümlere asfalt seriliyor. Hava şartlarının uygun olması halinde çalışmaların bir hafta içinde bitirilmesi ve yolun vatandaşın hizmetine açılması planlanıyor. Fakırcalı, Başköy, Sapadere ve Beldibi'ne ulaşımı sağlayan, aynı zamanda Demirtaş Vadisi'ndeki mahallelerin yayla yolu olan güzergah Alanya için büyük önem taşıyor. Yangın nedeniyle bir sene gecikmeli asfaltlanan yol bölge sakinlerini memnun etti. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar hizmetten dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.

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