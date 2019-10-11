Fakırcalı Mahallesi’nin içme suyu hattı yenilendi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya’nın 102 mahallesinde içme suyunun vatandaşlara sorunsuz ve rahat bir şekilde ulaşması için alt yapıda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Alanya’da eskiyen ve sürekli arızalara yol açan ana boru hatları belirlenen program dahilinde yenileniyor.

SU KESİNTİLERİ EN AZA İNDİ

İçme suyu hattında arızalar nedeniyle sorun yaşanan Demirtaş Vadisi’ndeki Fakırcalı Mahallesi’nde eskiyen içme suyu boru hattı yenilendi. Alanya ASAT Şube Müdürlüğü ekipleri mahalleye su getiren ana hattın 1 km’lik bölümünü yoğun bir çalışmanın ardından değiştirdi. Yeni hattın çekilmesi ve hizmete açılmasıyla birlikte mahallede arızalardan kaynaklanan su kesintileri de en aza indirilmiş oldu.