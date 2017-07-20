Evlere şenlik kampanya

OBA Mahallesi'ndeki mağazasında müşterilerini bekleyen, ürünleri ve fiyatlarıyla evini yenilemek isteyenlere eşsiz fırsatlar sunan Mobilya AVM'de yeni bir kampanya başlatıldı. Ağustos ayının sonuna kadar sürecek kampanyada, oturma grupları ve kanepeler benzersiz fiyatlarla satışa sunuldu. Oturma grupları 1.999 TL'den başlarken, kanepeler 550 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya hakkında bilgi veren mağaza yetkilileri, evini yenilemek isteyen veya yeni ev dizecek tüm vatandaşları mağazalarına beklediklerini söylediler. Mobilya AVM'de kampanyaların hiç bir zaman bitmeyeceğini belirten yetkililer, "Mobilya AVM'de kampanya bitmez. Sürekli yenilenen ve her geçen gün katlanarak artan ürün yelpazemizden faydalanmak isteyen müşterilerimizi bekliyoruz. Kampanyalarımızdan yararlanmak ve yeni gelecek kampanyalarımızdan haberdar olmak isteyen herkes bir kez buraya uğramalı. Mobilya AVM'ye uğramadan mobilya alınmaz" dediler.