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Esnafın imdadına Toklu yetişti

Konaklı-Güzelbağ yolu üzerindeki çalışmalarda oluşan toz ve çamur nedeniyle zor günler geçiren esnafın imdadına Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu yetişti

Esnafın imdadına Toklu yetişti

Konaklı-Güzelbağ yolu üzerindeki çalışmalarda oluşan toz ve çamur nedeniyle zor günler geçiren esnafın imdadına Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu yetişti

03 Ocak 2018 Çarşamba 23:37
Esnafın imdadına Toklu yetişti
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Haber: Alper KUTAY

TEDAŞ ekipleri bir süredir bölgede elektrik tellerini yer altına alma çalışması yapıyor. Çalışmalar sürerken, oluşan toz ve çamur nedeniyle esnaf zor günler yaşıyordu. Konuyla ilgili sosyal medyada bir açıklama yapan Konaklı Esnafı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Uyar, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'ya seslendi. Konaklı Sanayi Sitesi Kavşağı'ndan Güzelbağ Kavşağı'na kadar olan yolun yıkanması gerektiğini aktaran Uyar'ın çağrısına anında yanıt geldi. Yetkililerle görüşen Toklu'nun direktifleri doğrultusunda yol bugün sabah saatlerinde yıkandı ve esnafın çamur derdi bitmiş oldu. KEYDER Başkanı Hilmi Uyar, Mustafa Toklu'ya Konaklı esnafı adına teşekkür etti. Yoldaki çalışmaların ise taş döşeyen firma değiştiği için yavaşlama evresine girdiği, ancak en kısa sürede çalışmaların tamamlanacağı ve yol üzerindeki kesiklerin sıcak asfalt ile kapatılacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konaklı-GüzelbağKonaklı Esnafı
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