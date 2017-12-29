Esnaf turu sürüyor

ALESO Başkanlığı'na mevcut başkan Nuri Demir'in yönetiminden çıkarak aday olduğunu bildiren Şimşek, projelerini esnafla paylaşarak onların sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor. Şimşek, gün içerisinde birçok esnafı ziyaret ederek, hem oda başkanı seçildiğinde yapacağı projeleri anlatıyor, hem de esnafın sorunlarını dinleyip, önerilerini alıyor.
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