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Esnaf kredilerle ayakta durmaya çalışıyor

Önceki yıllarda yaşanan krizlerin etkilerini hala atlatamayan ve bu yıl da istediği gibi bir sezon yakalayamayan Alanya esnafı, kredilerle ayakta durmaya çalışıyor

Esnaf kredilerle ayakta durmaya çalışıyor

Önceki yıllarda yaşanan krizlerin etkilerini hala atlatamayan ve bu yıl da istediği gibi bir sezon yakalayamayan Alanya esnafı, kredilerle ayakta durmaya çalışıyor

20 Eylül 2017 Çarşamba 22:52
Esnaf kredilerle ayakta durmaya çalışıyor
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YENİ Alanya'nın, dünkü sayısında 'Hapis kabusu' başlıklı manşet haberiyle duyurduğu kötü gidişatın yankıları sürüyor. Alanya'da esnafın durumunun iyi olmadığını ve hapse girmelerin başladığını ifade eden oda başkanlarının ardından konuşan kredi kefalet kooperatifi başkanlarından Alanya Keykubat Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Velittin Yenialp, verilen kredilerin ödenmesinde ciddi sıkıntı yaşandığını söyledi. Yenialp "Esnafımız ne yazık ki kooperatiften aldıkları kredileri ödemekte zorlanıyor. Son raddesine kadar biz de elimizden geleni yapıyoruz ama maalesef esnafın durumu çok kötü, ödeme konusunda ciddi sıkıntılar var. Bizim de ne yazık ki uymak zorunda olduğumuz kurallar var. Şu ana kadar 27 milyon lira kredi verdik, piyasada ise tüm kooperatiflerin 250 milyon lira kadar kredi dağıtımı oldu. Avukata istemeye istemeye vermek zorunda kalıyoruz. Yasal sürenin sonuna kadar bekliyoruz ama ne yazık ki kuralların dışına çıkamıyoruz" dedi.
'ESNAF DÜŞÜNEREK HAREKET ETSİN'
Alanya Sanayi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Alataş, şu ana kadar 23 milyon lira kredi verdiklerini belirterek, talebin kışa doğru arttığını söyledi. Alataş, "Esnafın durumu sıkıntılı. Biz kooperatif olarak kredi veriyoruz. Şu ana kadar vermiş olduğumuz kredi miktarı 23 milyon liraya ulaştı. Vermiş olduğumuz krediler 5 yıla kadar taksitle ödeniyor. Her yıl olduğu gibi kış ayları yaklaştığında talepler biraz daha artıyor. Her zaman söylüyoruz, esnafımızın dikkatli olması gerekiyor. İyice düşünüp, taşınıp, planlı hareket etmelerini istiyoruz" diye konuştu. 
 

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Faik 2017-09-21 10:47:01

Hani bu sene süperdi turizm. Oteller dolup taşıyor demediniz mi? Seneye yazın rusya'da dünya kupası var, bu da demektir ki yüzyılın en kötü sezonu 2018 olacak.

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