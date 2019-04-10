‘Eski muhtar mührü neden teslim etmiyor?’

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Alanya Belediye Başkanlığı’nı 94 bin 56 oyla Adem Murat Yücel yeniden kazanırken, Alanya’nın 102 mahallesinde de muhtarlık seçimi yapıldı

‘Eski muhtar mührü neden teslim etmiyor?’
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68'İ kırsal olmak üzere 102 mahalle muhtarının tamamı mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu’ndan, mühürlerini ise Alanya Kaymakamlığı’ndan teslim alırken, İncekum Mahallesi’nin eski muhtarı olan Ahmet Ali Doğan’ın mührü teslim etmediği ileri sürüldü. İncekum’un yeni muhtarı Orhan Baysal’ın İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldığı ancak Alanya Kaymakamlığı’na gittiğinde “Eski muhtar mührü henüz teslim etmedi” yanıtıyla karşılaştığı ortaya çıktı. Bu duruma tepki gösteren İncekum Mahallesi sakinlerinden Recep Erdoğan, mührü teslim etmediği iddia edilen eski muhtar Ahmet Ali Doğan’a ateş püskürdü. Erdoğan, “Muhtar mührü alamadığı için resmi işlem yapamıyor. Gerekirse mührü almak için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

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