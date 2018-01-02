Eski Bakan Sema Ramazanoğlu Alanya Huzurevi'ndeydi

Haber: Alper KUTAY

YILBAŞINA bir gün kala seçim bölgesi olan Denizli'ye giderek burada sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla buluşan Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve Denizli Milletvekili Doktor Sema Ramazanoğlu, aslen Alanyalı olan Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'le birlikte yılbaşından bir gün sonra Alanya'ya geldi. Burada ilk önce, geçtiğimiz Cumartesi günü annesini kaybeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'i ziyaret edip taziyelerini ileten Ramazanoğlu, ardından, başkanlığını İbrahim Işık'ın üstlendiği Dostlar Grubu'nun akşam yemeğinde konuğu oldu. Yemeğe Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da katıldı. Hal Kavşağı'ndaki Esma Aba Sofrası'ndaki yemeğin ardından Ramazanoğlu ve beraberindekiler, Alanya Huzurevi'ne giderek buradaki yaşlılarla görüştüler. Ramazanoğlu, "Alanya'da yeni yılın ilk gününde huzurevimizde tecrübeli gençlerimizle bir araya gelip hasbıhal ettik. Yüzlerindeki gülümsemeler içimizi ısıttı. Müdürümüz ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

