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Engin Anak ile Kale Arkası Dim TV'de

Gazeteci Engin Anak'ın hazırlayıp sunduğu ve Dim Web TV'nin ilk programı olan Kale Arkası, 31 Ekim bugün saat 19.00'da ekranlarınıza geliyor

Engin Anak ile Kale Arkası Dim TV'de

Gazeteci Engin Anak'ın hazırlayıp sunduğu ve Dim Web TV'nin ilk programı olan Kale Arkası, 31 Ekim bugün saat 19.00'da ekranlarınıza geliyor

30 Ekim 2017 Pazartesi 18:25
Engin Anak ile Kale Arkası Dim TV'de
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KALE Arkası'nın ilk canlı yayın konuğu ise son yıllarda başarılı sonuçlarla göz dolduran Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün Başkanı Hasan Çavuşoğlu olacak. Programa ayrıca Yeni Alanya Spor Müdürü Cemali Aygır da yorumlarıyla renk katacak. Kale Arkası bugün saat 19.00'da Dim TV'de. Kaçırmayın!

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Son Güncelleme: 31.10.2017 00:24
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SalıKale ArkasıDim Web TVnin Ilk ProgramıDim Web TVGazeteci Engin Anak
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