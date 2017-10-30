Engin Anak ile Kale Arkası Dim TV'de

KALE Arkası'nın ilk canlı yayın konuğu ise son yıllarda başarılı sonuçlarla göz dolduran Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün Başkanı Hasan Çavuşoğlu olacak. Programa ayrıca Yeni Alanya Spor Müdürü Cemali Aygır da yorumlarıyla renk katacak. Kale Arkası bugün saat 19.00'da Dim TV'de. Kaçırmayın!

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