Engelsiz kente park engeli

DİM TV (dimtv.tv) tarafından daha önce de defalarca farklı bölgelerde gündeme getirilen engelli rampaları ve yaya kaldırımların park eden araçların yarattığı mağduriyete bir yenisi daha eklendi. Damlataş bölgesinde bulunan bir caddede kaldırıma park eden ve yerli turistlere ait olduğu düşünülen araçlar yayalara zor anlar yaşatarak adeta isyan ettirdi. Kaldırımdan geçemeyerek yola çıkmak zorunda kalan yayalar, araç trafiğinin de yoğun olduğu bölgede zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, "Ara sokak, ana cadde ayırt etmeden araçlar kaldırımlara park ediyor. Her yerde aynı sorunu yaşıyoruz, tamam sezonda kalabalık ama bu kadarı da artık buna bir çözüm bulunmalı" dediler.

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