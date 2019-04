Engel değil ‘farklılık’

2 NİSAN tüm dünyada Otizm Farkındalık Günü. Nisan ayı boyunca otizme yönelik farkındalık yaratmak üzere tüm dünya gündeminde ‘otizm’ olacak. Otizmin görülme sıklığı günümüzde büyük bir artış gösterirken, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın 3’üncü yılında kendisini gösteren gelişimsel farklılıklar sonucu teşhisi konulabilen otizm 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan 1’inde görülüyordu. Günümüzde ise bu oran doğan her 59 çocuktan 1’i olarak belirtiliyor. Dünya medeniyetlerinin şehri Alanya da bu gerçeklikten yola çıkarak otizme yönelik farkındalık yaratmak adına düğmeye bastı. Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde havadan, karadan ve denizden ‘Otizm bir engel değil sadece farklılıktır’ sloganı ile gün boyu etkinlikler düzenledi.

BİSİKLETLERİYLE FARKINDALIK YARATTILAR

2 Nisan’da otizme farkındalık yaratmak adına Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Alanya Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Evi Derneği ve Alanya OTİSİUM Spor Yaşam Uygulama Merkezi birlikteliğinde gerçekleştirilen etkinlikler Atatürk Anıtı önünde başladı. Bisikletleriyle buluşan insanlar Atatürk Anıtı’ndan başlamak üzere iskeleye doğru yola çıktı. Açıklamalarda bulunan Alanya Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik “Bisikletlerimizle yola çıkarak otizmin bir engel değil sadece farklılık olduğunu göstermek istedik” dedi.

VATANDAŞA YÖNELİK BİLGİLENDİRME YAPILDI

Öte yandan farkındalık etkinlikleri kapsamında Alanya geneli Lokanta ve kafelerde kullanılmak üzere hazırlanmış olan bin adet otizm Amerikan Servisleri dağıtılarak müşterilerine otizmi bilmeleri ve farkında olmaları konularında bilgilendirmeler yapıldı. Vatandaşlar masalarında o güne özel servislerini masalarında gördüklerinde hem şaşırdılar hem de böyle bir sosyal sorumluluk çalışmasının içinde yer aldıkları için oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler. Sosyal Hizmet Merkezi tarafından hazırlanan Otizm Broşürleri vatandaşlara dağıtılarak günün anlam ve önemi hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Hazırlanan broşürde otizm de erken tanının önemi ve ailelere öneriler yer aldı. Ayrıca hazırlanan tişört ve şapkalar dağıtılarak mavi renkli balonlarla da birlikte herkes her yer mavi renklerle donatıldı. Yanı sıra Alanya Otisium Spor Yaşam Uygulama Merkezi eğitim gören otizmli gençler Alanya Sosyal Hizmet Merkezine ziyarette bulundular.

HAVADA VE DENİZDE HER YERDE ‘OTİZM’ VARDI

Etkinliklere denizaltında Alanya Dolphin Dalış Okulu işbirliği ile Tüplü Dalış yapılarak devam edildi. Dalış esnasında hazırlanan ‘Otizm bir engel değil, farklılıktır’ pankartı açılarak deniz altında büyüleyici görüntüler eşliğinde otizme dikkat çekildi. Etkinlikler havada paraşüt ile Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik’in Türk Bayrağı ve Otizm bayrağı açarak paraşütle atlayışı ile etkinliklere havadan devam edildi. Alanya nın havadan eşsiz manzarası eşliğinde Otizme dikkat çekmek isteyen Ahmet Çelik ilk uçuş deneyimini gerçekleştirerek bu anlamlı günde Otizme dikkat çekmeyi başardı.

MASA TENİSİYLE FİNAL YAPILDI

Alanya Sosyal Hizmet Merkezi öncülüğünde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için başlatılan Masa Tenisi Turnuvaları 18 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Masa Tenisi Final Maçı 2 Nisan akşamı Alanya Gençlik Merkezi binasında gerçekleşti aralarında Otizmli Bireyler Türkiye 1’incisi Efe Aydoğan ve otizmli gençler de gösteri maçı yaptı. Turnuvaya katılan ve destek olan tüm kurumlara teşekkürlerini ileten Ahmet Çelik bu tür sosyal sorumluluk projelerinin ve farkındalık etkinliklerinin vatandaşların da desteği ile başarıya ulaştığını ve engel tanımayan gelişime açık, üreten, milli değerlerini bilen ve koruyan, yaratıcı bireylerin var olabilmesi ve engelli bireylere ayrımcılık yapılmaması konusunda bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 18:10