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En Güzel Balkon ve Bahçe sahipleri ödüllerini aldı

Alanya Belediyesi’nin düzenlediği para ödüllü 'En Güzel Balkon-Bahçe' yarışması sonuçlandı

En Güzel Balkon ve Bahçe sahipleri ödüllerini aldı

Alanya Belediyesi’nin düzenlediği para ödüllü 'En Güzel Balkon-Bahçe' yarışması sonuçlandı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:12
En Güzel Balkon ve Bahçe sahipleri ödüllerini aldı
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PARK ve Bahçeler Müdürlüğü merkez şantiyesinde düzenlenen törenle ödüller sahiplerini buldu.

Alanya Belediyesi çevre bilincini arttırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her yıl düzenlenen En Güzel Balkon-Bahçe Yarışması’nda bu yıl da kazananlar ödüllerini aldı. Yapılan başvurular jüri tarafından değerlendirilerek dereceye giren balkon ve bahçeler belirlendi. Titizlikle belirlenen en güzel balkon-bahçe yarışmasının kazananları, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de katıldığı törende ödüllerini aldı.

Jüri üyeleri balkon ve bahçeleri yerinde inceledi

Başvurular tamamlandıktan sonra, 2-3 Mayıs 2017 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Reyhan Erdoğan başkanlığında Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Peyzaj Mimarları Odası Alanya Temsilcisi Hasan Uysal, Peyzaj Mimarı Hande Doru, Peyzaj Mimarı Umut Sinan Çopur, Çevre Gönüllüsü İsmail Haboğlu, AFSAK Dernek Başkanı Ali Aral’dan oluşan jüri heyeti, başvuruları yerinde değerlendirdi

Ödül töreni ilk kez serada düzenlendi

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen En Güzel Balkon-En Güzel Bahçe Yarışması’na bu yıl balkon kategorisinde 20, bahçe kategorisinde 8 başvuru yapıldı. Bu yıl ödül töreni ise geçen yıllara göre farklı olarak park ve yeşil alanlarda kullanılan bitki, çiçek ve ağaçların üretildiği Oba Mahallesi’nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait sera şantiyesinde düzenlendi.

Ödüllü balkon ve bahçelerin görüntüleri sergilendi

En Güzel Balkon-Bahçe Yarışması’nda dereceye giren yarışmacıların düzenlediği balkon ve bahçelerin çekilmiş fotoğrafları, ödül töreninin düzenlendiği alanda sergilendi. Ödül törenine katılanlar, sergiyi büyük bir beğeniyle gezerken kendi balkon ve bahçelerine de uygulamak için fotoğrafları büyük bir dikkatle incelediler.

Kazananlara plaket, para ödülü ve çiçek verildi

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen En Güzel Balkon-Bahçe Yarışması’nda derece giren yarışmacılara daha önce belirlenen miktarlarda para ödülü, plaket ve çiçek verildi. Her iki kategoride de para ödülü değişmezken birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL ve üçüncüye de bin TL ödül verildi.

En güzel bahçeyi Başkan Yücel ödüllendirdi

En güzel Bahçe kategorisinde birinci olan Lidııa Perepletchikova isimli vatandaşa ödülünü Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel takdim etti. Başkan Yücel, Rus vatandaşı olan ve Alanya’da yerleşik olarak ikamet eden Lidııa Perepletchikova’ya başarı plaketi ve 2 bin TL para ödülünü verdi. En güzel bahçe kategorisinde ikinciliği Ömür Solak, üçüncülüğü ise Serhat Gemalmayan kazandı. En güzel bahçe kategorisinde Muhsin Nalçacıoğlu, Ramazan Koca, Mehmet Ali Tayyar ve Mustafa Yunusoğlu ise mansiyon ödülünün sahibi oldu.

En güzel balkon Ayaydın’ın

En Güzel Balkon-Bahçe Yarışması’nın balkon kategorisinde birincilik ödülü Zuhal Ayaydın’a verildi. Bu kategoride ikinci Gülçin Tel olurken üçüncülük ödülü ise Aysun Kalfayügen’e verildi. En güzel balkon kategorisinde Nursel Demir, Yılmaz Cengiz, Nail Taşar ve Serpil Gezer ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yücel: “önemli olan bilinci uyandırmak”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Her yıl düzenlemiş olduğumuz En Güzel Balkon-En Güzel Bahçe Yarışması’nda önemli olan dereceye girmek değil önemli olan vatandaşlarımızda bu bilinci uyandırmak. Yarışmaya katılan ve ödül törenimizi şereflendiren siz ziyaretçilerimizi görünce bu tür sosyal projelerde ne kadar duyarlı olduğumuzu görüyorum. Dereceye giren tüm arkadaşlarımızı tebrik ederken, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Hilmi 2017-07-13 12:36:30

Apartman sakini olarak 2.olan Ömür Solak'ı tebrik ediyorum.

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