Emine Girenes gözyaşlarıyla uğurlandı

Merhum Ahmet Girenes'in eşi, Mustafa, Hasan, Hüseyin Girenes ve Canan Özer’in anneleri 85 yaşındaki Emine Girenes, bir süredir tedavi gördüğü Antalya’daki bir hastanede Perşembe günü vefat etti

Emine Girenes gözyaşlarıyla uğurlandı
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MERHUMENİN cenaze namazı bugün Cuma Namazı'na müteakip Büyük Hasbahçe Cami'nde kılındı. Cenaze törenine, merhumenin oğulları hayırsever işadamı Hüseyin Girenes, merkezi İzmir’de bulunan Yaşar Holding’in yönetim kurulu başkan yardımcısı Hasan Girenes, emekli eğitimci Mustafa Girenes, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı, eski milletvekillerinden Cengiz Aydoğan, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, oda başkanları, turizmciler, işadamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merhumenin cenazesi camide kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedildi. Yeni Alanya olarak merhumeye Allah rahmet, Girenes Ailesi’ne ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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