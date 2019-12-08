Ekrem Coşkun Döner'den şok kampanya! Alanya'da 500 kilo ücretsiz döner

FAST Food’a karşı Türk döneri zaferini ilan etti. Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi, Şevket Tokuş Caddesi üzerinde hizmet vermeye başlayan Ekrem Coşkun Döner, açıldığı ilk günden beri Alanyalılardan büyük ilgi görüyor. Türkiye’de 2013 yılında “Kusursuz bir hizmet” anlayışıyla vatandaşlarla buluşan Ekrem Coşkun Döner’in Alanya’da açılan merkez şubesi, yeni bir kampanyaya imza attı. Yurt genelinde 250 şubesi bulunan ve 333 şubeye ulaşma hedefi bulunan Ekrem Coşkun Döner, 10 Aralık Salı günü Alanya'daki şubelerinde vatandaşlara 500 kilo ücretsiz döner ve ayran ikram edecek. Ekrem Coşkun işletme sahipleri; ''Bugüne kadar bizlere inanarak destek veren Alanya halkına teşekkür etmemiz gerektiğini düşünerek 500 kg yüzde 100 doğal yaprak et dönerimizi özel ekmeği ve ayranıyla birlikte halkımıza ikram edeceğiz. “Alanya bunu haketti!” biz “Ne yediğini bilmek herkesin hakkı” dedik ve bu yolculuğa böyle çıktık, Halkımız markamızı Türkiye’nin en büyük ve güvenilir, en lezzetli döner markası yaptı. 10 Aralık Salı günü tüm Alanya halkını Ekrem Coşkun Döner'e bekliyoruz'' dedi.



