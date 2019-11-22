Eğitimin sorunları İğneli Fıçı’da konuşulacak

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunduğu programa Türk Eğitim Sen Antalya 2 nolu Şube Başkanı Burhan Ulu, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Alanya Şubesi Başkanı Ali Koca, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Alanya Şube Başkanı Abuzer Gündoğar katılacak. Programda eğitimin ve öğretmenlerin sorunları konuşulacak. Saat 20.00’de Dim TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak programda katılımcılar, Dim’in sorularını yanıtlayacak. Ayrıca izleyicilerden gelecek sorular da canlı yayında eğitim sendikalarının Alanya temsilcileri tarafından yanıtlanacak. Sendika başkanlarına izleyiciler sorularını 0 542 513 17 55 numaralı WhatsApp iletişim hattından ya da facebook mecrasından iletebilecek.