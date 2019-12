Eğitim-Sen Genel Başkanı Aydoğan Alanya’da konuştu: Ölüyoruz

KESK’E bağlı Eğitim-Sen Alanya şubesi üyeleriyle dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da eğitim emekçilerini dayanışma gecesinde yalnız bırakmadı ve Alanya’ya geldi. Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan Aydoğan, eğitim sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çekti ve eğitim emekçilerine örgütlenme çağrısı yaptı. Eğitimcilerin atanamadığı için yaşamına son veren, çalışmak zorunda kaldığı başka alanlarda iş cinayetlerine kurban gittiğini hatırlatan Aydoğan “Bakanlık mutsuz öğretmenler ve öğrenciler yaratmaya yönelik politikalarında ısrarcı davranıyor” dedi.

‘EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÇOK CİDDİ SORUNLAR YAŞIYORUZ’

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan eğitim sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çekerek “Eğitim-Sen olarak eğitim sürecine ilişkin çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Türkiye tarihinde görüşmemiş boyutlarda ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Çok uzun süredir öğretmenlik mesleğine yönelik ciddi kayıplar var” dedi. Çok zor bir dönem geçirdiklerinin farkında olduklarını belirten Aydoğan, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Bu dönemde tüm şube ve işyerlerinden doğru bize verdikleri sorumluluğu üstlenip önümüzdeki süreç için bir mücadele hattı oluşturmanın mücadelesini veriyoruz.”

‘ÖZLÜK HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Ataması yapılmayan eğitim emekçilerine işaret eden Aydoğan, emekçilerin mesleki ve özlük hakları olduğunu hatırlatarak, “Dünya genelinde nitelikli eğitimin verildiği ülkeler öğretmenlerin iş güvencesine sahip olduğu, kendilerini güvende hissettiği ve aynı zamanda özlük ekonomik ve mesleki hakların da güçlü olduğu ülkeler. Öğretmenler eğitim ve bilim emekçileri açısından istediğimiz hakları aslında memleketimizin bugünü ve geleceği açısından da talep ediyoruz” dedi.

‘BÜTÇE HALKIN VE EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN BÜTÇESİDİR’

TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu’nda, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesinin görüşmelerinin tamamlandığını ifade eden Genel Başkan Aydoğan “Bütçe tüm halkın eğitim ve bilim emekçilerinin bütçesidir, öğrencilerimizin bütçesidir. PISA raporlarında da ortaya çıktığı gibi nitelikli eğitim için eğitime bütçe ayırmak şart bilimsel bir eğitime kavuşabiliriz. Bu bütçe, bizim bütçemiz. Hem insanca yaşayabilecek bir ücret, hem de adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Okullarımıza ve öğrencilerimize bütçe istiyoruz. Öğrencilerimiz açısından baktığımızda da oldukça karanlık bir tablo var. Her geçen yıl kamusal eğitimin ve laik ve bilimsel eğitimin de kaldırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Özelleştirme süreçleri hiç olmadığı kadar hızlandı. Biz kendimize, okulumuza ya da öğrencilerimize bir bütçe talep ettiğimizde bize ‘Yok’ denilen bütçelerin, özel okullara milyonlarca lira teşvik adı altında aktarıldığını gördük. Milli Eğitim Bakanlığı teşviklerin sonlandırılacağını söylemesine rağmen 2019’un ilk altı ayında iki buçuk milyar liranın üzerinde özel okullara bütçe aktarıldığına tanıklık ettik” dedi.

‘ATANAMAYANLAR İŞ CİNAYETLERİNE KURBAN GİDİYORLAR’

Atanamayan eğitim emekçilerinin ya iş cinayetlerine kurban gittiğini ya da intihar ettiklerini ifade eden Aydoğan, “Bizim mücadelemiz, mutsuz insanların mutlu öğretmenleri olmayı reddetme mücadelesidir. Bu süreçte aynı zamanda mutsuz öğretmenler de yaratıldı. Ataması yapılmayan öğretmenlerimiz başka işlerde çalışırken işçi cinayetlerine kurban gittiler. Her gün yeni bir haberi üzülerek almaya da devam ediyoruz. Ya da özel okullarda gördüğümüz gibi son derece düşük ücretlerle her türlü mobbing altında çalışmak zorunda bırakıldılar, bırakılıyorlar. Birçok arkadaşımızın bu süreçte ataması yapılmadığı için yaşamaya dair umutlarının kalmadığına tanıklık ettik” ifadelerini kullandı.

‘BAKANLIK MUTSUZ ÖĞRETMENLER YARATMAKTA ISRARLI’

Aydoğan, Antep’te öğretmenlik yapan Saadet H.’nin arkasında bir Facebook mesajı bırakarak intihar ettiğini hatırlattı. “Mesajında sevdiği kişiye ve öğrencilerine veda eden öğretmenin ‘Ben yapamadım. Her gün ‘Pamuk ipliğine bağlısınız’ sözünden bıktım, usandım’ demişti” diyen Aydoğan bakanlığa işaret etti. Aydoğan “Milli Eğitim Bakanlığı’nın mutsuz öğretmen yaratma konusunda ki ısrarı devam ediyor” şeklinde konuştu.

‘BİRBİRİMİZİN SESİNE SES OLURSAK HAKLARIMIZI KAZANABİLİRİZ’

Genel Başkan Aydoğan açıklamalarını örgütlenme çağrısı yaparak sonlandırdı. Eşit, bilimsel ve laik bir eğitimin herkesin hakkı olduğuna vurgu yaparak “Eğitim memleketimizi geleceğidir. Biz bu memleketin tamamıyız. Birlikte birbirimizin sesine ses olursak eğer kamusal, laik, bilimsel eğitimi birlikte kazanabiliriz” dedi.