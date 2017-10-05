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Eğitim-Sen Alanya'dan eleştiri

EĞİTİM ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Alanya Şubesi tarafından '5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü' nedeniyle bir açıklama yapıldı. PTT Alanya Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri adına konuşan Eğitim-Sen Alanya Şubesi Başkanı Ali Koca, OHAL KHK’ları ile 34 bin öğretmenin, kendilerini savunma hakkı bile tanımadan ihraç edilmesi ve yüz binlerce eğitim emekçisinin güvencesizlik tehdidi ile karşı karşıya bırakılmasının iş güvencesine  ve geleceğe yönelik saldırıların artmasını beraberinde getirdiğini söyledi

Eğitim-Sen Alanya'dan eleştiri

EĞİTİM ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Alanya Şubesi tarafından '5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü' nedeniyle bir açıklama yapıldı. PTT Alanya Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri adına konuşan Eğitim-Sen Alanya Şubesi Başkanı Ali Koca, OHAL KHK’ları ile 34 bin öğretmenin, kendilerini savunma hakkı bile tanımadan ihraç edilmesi ve yüz binlerce eğitim emekçisinin güvencesizlik tehdidi ile karşı karşıya bırakılmasının iş güvencesine  ve geleceğe yönelik saldırıların artmasını beraberinde getirdiğini söyledi

05 Ekim 2017 Perşembe 17:11
Eğitim-Sen Alanya'dan eleştiri
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KOCA, "Yıllardır ülkenin dört bir yanında fedakarca görev yapan öğretmenlerin önemli bir bölümü, öğretmenlik mesleği açısından uluslararası genel kabullerin simgesi olan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan hukuksuz ihraçlar, açığa almalar, soruşturma ve sürgünler gibi anti demokratik uygulamaların gölgesinde karşılıyor.

 OHAL KHK’leri ile 34 bin öğretmenin, kendilerini savunma hakkı bile tanımadan ihraç edilmesi, yüz binlerce eğitim emekçisinin güvencesizlik tehdidi ile karşı karşıya bırakılması, iş güvencemize ve geleceğimize yönelik saldırıların artmasını beraberinde getirmektedir. Bu durum, ülkemizdeki öğretmenlerin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü diğer ülkelerdeki meslektaşlarına kıyasla daha mutsuz ve karamsar karşılamasına neden olmaktadır. 
Türkiye’de eğitim emekçileri, ekonomik, sosyal ve özlük haklar açısından OECD ülkeleri arasında son sıralardadır. Öğretmenlik mesleği ve mesleki idealleri, iktidar eliyle uygulanan bilinçli politikalarla birlikte hızla yozlaştırılmıştır.  
Öğretmenlik mesleğinde yıllar içinde yaşanan nitelik kaybının artmasında ülkeyi yönetenlerin, eğitim politikalarına yön verenlerin en büyük paya sahip oldukları açıktır. Dolayısıyla bugün eğitimde yaşanan sorunların sorumlusu aranacaksa, esas sorumlular öğretmenlerimiz değil, siyasi iktidar, Milli Eğitim Bakanlığı ve onların sözünden çıkmayanlardır.
Yaşadığımız tüm olumsuzluklara, işimize, ekmeğimize ve geleceğimize yönelik ağır tehdit ve saldırılara rağmen, kaybedilme noktasına gelen mesleki saygınlığın yeniden kazanılması, öğretmenliğin uluslararası standartlara uygun ve bilimsel bir anlayışla ele alınması ve tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. 
Nitelikli eğitimin nitelikli öğretmenle mümkün olduğu gerçeği ortadadır. Bu nedenle öğretmen yetiştirme ve kadrolu istihdam konusundan başlayarak, sadece öğretmenlerin değil, tüm eğitim ve bili emekçilerinin yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi bir zorunluluktur.
 Eğitim ve bilim emekçileri açısından 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, klasik anlamda sadece 'kutlanan' bir gün değil, eğitim emekçilerinin uluslararası alanda birlik, dayanışma ve örgütlü mücadelenin simgesi olan evrensel bir gündür.
 İçinde bulunduğumuz bütün olumsuz koşullara, sendikal faaliyetlerimizi baskı alıntına alma girişimlerine, darbeci zihniyetin eğitime yönelik dayatmacı politikalarına karşı örgütlü mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimiz bilinmeli. 
Eğitim-Sen olarak, bizlere dayatılan her türlü haksız ve hukuksuz uygulamanın eğitim ve bilim emekçilerinin birleşik, örgütlü mücadelesiyle kırılabileceğine inanıyor, yaşadığımız tüm baskılara ve olumsuzluklara rağmen öğretmenlerimizin, eğitim ve bilim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz" dedi.

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Son Güncelleme: 05.10.2017 17:26
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5 Ekim Dünya Öğretmenler GünüAlanya ŞubesiEğitim Ve Bilim Emekçileri SendikasıEğitim-Sen AlanyaEğitim-Sen
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