Eğitim maratonu başladı

- Ceren ŞAHİN

EĞİTİM öğretim yılının resmi açılış töreni Alanya'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katılım sağladığı törende Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, iki öğrenci ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törenin ardından Şefik ve Şevki Türktaş kardeşlerin Alanya'ya kazandırdıkları ve anneleri adına yaptırdıkları Nezihe Türktaş Ortaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Emniyet Müdürü Alper Avcı, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Türktaş Ailesi ile öğrenci, öğretmen ve veliler katılım sağladı. Açılışta Nezihe Türktaş Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü.

‘BUGÜN İKİ MUTLULUĞUMUZ VAR’

Nezihe Türktaş Ortaokulu'nun açılış töreninde konuşma yapan Okul Müdürü Gazi Halaçoğlu "Hayırsever Türktaş ailesine Alanya'ya kazandırdıkları bu okul için öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel okulu vatana, millete, Alanya’mıza hediye eden Nezihe Türktaş annemiz sağolsun, varolsun. Başöğretmen, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda 26 öğretmen, 2 idareci ve 500 öğrencimiz ile yolumuza devam edeceğiz. Bugün iki mutluluğumuz var. Birincisi bu güzel okulumuzun açılışı, ikincisi de ilköğretim haftasının açılışını yapmış olmamız. Saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

‘BÜROKRASİ ENGEL DEĞİL, ÖN AÇICI OLMALIDIR’

Okul Müdürü Halaçoğlu'nun ardından kürsüde yerini alan Şevki Türktaş, yapmış olduğu konuşmasında yetkililere çağrıda bulunarak “Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Okulumuzun açılış törenine hoş geldiniz. Bugün öğrencilerimizle birlikte hepimiz çok heyecanlıyız. Değerli annemiz adına yaptırdığımız okulun açılışında sizlere hitap etmek, sizlerle birlikte olmak bizim için anlatılmaz bir mutluluktur. Babamız adına yaptırmış olduğumuz lisenin ardından bugün annemizin adına yaptırmış olduğumuz ortaokuldayız. Her ne kadar bazı bürokratik engeller yüzünden zorlu bir süreçten geçmiş de olsak, okulumuzu hizmete sokmuş bulunmaktayız. Emeği geçen herkese, bütün emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Nazımızı çektiler, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Hakkınızı helal edin. Değerli misafirler, buradaki yetkililerden bir talebim var. Bürokrasi hayırseverlerin işini kolaylaştırmalıdır, ön açıcı olmalıdır. Onlara destek çıkmalıdır. Gel gelelim ki hiç öyle olmadı. Taş üstüne taş koyana yardımcı olunması gerekirken, olmadık engellerle karşılaştık. Bu engeller ile karşılaşmasaydık okulumuz daha erken bitebilirdi. Umarım söylediklerim dikkate alınır. Atamızın cumhuriyeti emanet ettiği sevgili gençler, değerli öğrenciler, sizlerden de bazı isteklerim olacak. Bunları da kendi adıma değil Türk milleti adına istiyorum. Öncelikle çok çalışın ve lütfen sorgulayın. İrdeleyerek bilimin ışığında yolunuzu aydınlatın. Atamızın gösterdiği hedefe ulaşmak için var gücünüzle çalışarak cumhuriyete sahip çıkın. Okulu biz yaptırdık lakin adına sahip çıkacak ve yüceltecek olanlar sizlersiniz. Ben hepinize teşekkür ediyor ve eğitim öğretim sezonunun hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

‘EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HERKESE HAYIRLI OLSUN’

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de konuşmasında "2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk ders zilinin çaldığı bu özel günde öncelikle Alanya'mıza böyle güzel bir okulu kazandıran Nezihe annemize, oğulları Şefik ve Şevki Türktaş'a çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Hayırsever ailemizin ikinci okulunu açıyoruz bugün. Kısa bir sürede bu güzel okulumuz Alanya'ya kazandırılmış ve eğitim için öğrencilere açılmıştır. Bir kez daha herkesin huzurunda hayırsever Türktaş ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, bizleri muassır medeniyetler seviyesine sizler çıkaracaksınız. Bu bilinçle ve istekle eğitim öğretim sezonu boyunca çalışmalarınızı yürüteceğinize inancım tam. Okulu güzelleştirenler sizlersiniz. Emek harcanarak sizler için hazır hale getirilmiş bu okulda eğitim alacaksınız. Unutmayın ki bir tek şeye ihtiyacımız var, her zamankinden daha çok çalışmak. Öğretmenlerimiz sizlerin merhamet yüklü elleriniz öğrencilerimizin üzerindedir. Gelecek nesiller siz değerli eğitimcilerin ışığında ilerlemektedir. Sizlere duyduğum saygıyı tekrar ifade etmek istiyorum. Alanya'da bugün itibariyle 58 bin öğrenci ve 5 bin civarında eğitim kadrosuyla yeni eğitim öğretim yılına başlamış bulunmaktayız. Bizim bugüne kadar her zaman arkamızda olan sayın kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve hayırsever ailemize teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim sezonunun hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

‘TÜRKTAŞ AİLESİNE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türktaş ailesine kazandırmış oldukları okul için teşekkürlerini sunarak "Değerli Nezihe teyzemin ellerinden öpüyorum. Alanya'mız turizmi ve tarımıyla olduğu kadar eğitimiyle de anılan bir şehir haline geldi. Gerek okullarımız, gerek üniversitelerimiz gelişmeye devam ediyor. Bu noktaya gelinmesinde emek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, aynı zamanda hayırsever ailelerimize teşekkür ediyoruz. Bizler gelecek nesilleri iyi yetiştiremezsek yapmış olduğumuz yatırımların bir anlamı kalmaz. Bu sebeple çocuklarımız bizim için çok önemli. Eğitim öğretim sezonunun bütün çocuklarımıza, eğitimcilere, herkese hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

İLK ZİLİ NEZİHE TÜRKTAŞ ÇALDI

Konuşmaların ardından okula ismini veren Nezihe Türktaş'a çiçek takdimini Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er yaptı. Törenin ardından okulda ilk zili Nezihe Türktaş çalarak eğitim öğretim dönemini açtı.