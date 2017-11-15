Eczacılar'da kan değişimi

ANTALYA Eczacı Odası seçimlerinde Tolgar Akkuş güven tazeleyerek başkanlığına devam etti. 2 yılda bir yapılan seçimlerde, il seçimlerinin ardından ilçelerdeki temsilcilik seçimleri gerçekleştirildi. Antalya Eczacı Odası Alanya Temsilcisi Babalık görevi bırakacağını açıkladıktan sonra yapılan Alanya temsilcilik seçiminde Yılmaz göreve getirildi. Yılmaz, Babalık'a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Yılmaz, ayrıca Türk Eczacılar Birliği'nde Kongre Delegesi olarak Alanya'yı temsil edecek olan Babalık'a yeni görevinde başarılar diledi. Alanya Temsilcisi Yılmaz, "Eczacılarımızın desteğiyle devraldığımız bayrağı daha ileriye götürmek ve mesleki birlikteliğimizi artırmak için yönetim kurulumuzla birlikte özveriyle çalışacağız, önümüzdeki dönemde meslek içi eğitim programlarına ve sosyal etkinliklere ağırlık vereceğiz. Demokrasiye inanarak temsilcilik seçimine yoğun katılım gösteren meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.