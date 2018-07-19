Durmak yok asfalta devam

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya'nın kırsal mahallelerinde asfalt çalışması yapıyor. Kırsaldaki birçok mahalleyi ilk kez sıcak asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı yatırım programı kapsamında da hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Alanya'nın yaz aylarında en çok yerli ve yabancı turist çeken Dimçayı Vadisi'nden geçen hem turizm alanlarına hem 8 kırsal mahalleye hem de Kuşyuvası bölgesindeki yaylalara ulaşımı sağlayan Dim grup yolu, ulaşımın en yoğun olduğu yollardan biri olarak dikkati çekiyor. Alanya'daki vatandaşların daha rahat ve konforlu bir şekilde ulaşımına katkı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Dim Grup Yolu'nun 9 kilometrelik bölümünde sıcak asfalt çalışması yürütüyor. Asfalt çalışmaları sırasında ise yol kontrollü olarak trafiğe açık tutuluyor. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması ve yolun vatandaşın hizmetine sunulması amaçlanıyor.