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Duran Şimşek seçim ofisi açıyor

13 Ocak'ta yapılacak oda seçimleri öncesinde ALESO başkan adayı Duran Şimşek'in seçim ofisi bugün açılıyor

Duran Şimşek seçim ofisi açıyor

13 Ocak'ta yapılacak oda seçimleri öncesinde ALESO başkan adayı Duran Şimşek'in seçim ofisi bugün açılıyor

01 Ocak 2018 Pazartesi 21:47
Duran Şimşek seçim ofisi açıyor
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ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkan Adayı Duran Şimşek'in Saray Mahallesi, Hal Kavşağı, Baysal Giyim karşısında bulunan seçim ofisinin açılışı bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine ara vermeyen Şimşek, aynı zamanda seçim ofisinde de esnafla bir araya gelecek. Şimşek, bugün gerçekleştirilecek seçim ofisi açılışına tüm esnaf ve sanatkarlarla birlikte Alanya halkını da davet etti. Ayrıca gün içerisinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini aksatmayan Duran Şimşek dün de birçok esnafı ziyaret etti. Mahmutlar Mahallesi esnafını da ziyaret eden Şimşek, bölge esnaflarını da ziyaret ederek sohbet edip, sıkıntı ve önerilerini dinliyor. 

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ALESO Başkan AdayıDuran ŞimşekSeçim Ofisi
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