Duran Şimşek seçim ofisi açıyor

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkan Adayı Duran Şimşek'in Saray Mahallesi, Hal Kavşağı, Baysal Giyim karşısında bulunan seçim ofisinin açılışı bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine ara vermeyen Şimşek, aynı zamanda seçim ofisinde de esnafla bir araya gelecek. Şimşek, bugün gerçekleştirilecek seçim ofisi açılışına tüm esnaf ve sanatkarlarla birlikte Alanya halkını da davet etti. Ayrıca gün içerisinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini aksatmayan Duran Şimşek dün de birçok esnafı ziyaret etti. Mahmutlar Mahallesi esnafını da ziyaret eden Şimşek, bölge esnaflarını da ziyaret ederek sohbet edip, sıkıntı ve önerilerini dinliyor.