Duran Şimşek'in seçim ofisi hazır

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (ALESO) güler yüzlü ve mütevazi başkan adayı Duran Şimşek, 13 Ocak'ta yapılacak olan oda seçimleri öncesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 25 Metreli Yol üzerinde olan seçim ofisinin açılışı için hazırlıkları tamamlayan Şimşek, önümüzdeki günlerde açılışını yapacakları ofiste bu akşam itibariyle konuklarını ağırlamaya başlayacak.

Şimşek "Alanya'da esnaf ve sanatkarlarımıza yeni bir soluk getirecek olan ekibimiz ile birlikte son sürat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde de 25 Metreli Yol üzerinde bulunan seçim ofisimizi açmaya hazırlanıyoruz. Kısa süre içerisinde esnaf ve sanatkarlarımıza projelerimizi anlattığımız, sohbet edip, esnaf ve sanatkarın sıkıntılarını, görüş ve önerilerini dinleyeceğimiz seçim ofisimizde bir arada olacağız" dedi. Seçim günü yaklaştıkça temposunu daha da arttıran Şimşek, esnaf ziyaretlerine de ara vermiyor. Gün içerisinde 40-50 arası esnaf ziyareti gerçekleştiren Şimşek, esnafın ilgisinden son derece memnun.

