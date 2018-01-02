Duran Şimşek'in seçim ofisi açıldı

SARAY Mahallesi, Huriler Sokak'ta bulunan seçim ofisinin açılışına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, ALD Grup sahibi Veysi Aladağ, oda üyeleri ve çok sayıda esnaf ile vatandaş katıldı. Açılış öncesi yaptığı konuşmada Duran Şimşek "5 ay önce bu yola çıktık. Kendi kendimize 'Odalar esnaf için ne yapmalı?' diye sorduk. Ben de 25 yıllık esnafım. Esnaf ve sanatkar bugün zor durumda. Zamanında kendi yaşadığım ve çözülsün istediğim ne varsa, bugün onları çözüp esnaf ve sanatkarlarımıza yardımcı olmak için çalışıyoruz. Biz sanatkarı ve esnafı ayrı ayrı toplayıp, sorunları dinleyip, projelerimizi uygulamak istiyoruz. İnşallah sayenizde bu bayrağı devralmak için buradayız. Tabi ki zor ama zoru sevdiğimiz için buradayız. İnşallah 13 Ocak'ta yapılacak oda seçiminden sonra da bunun burada kutlamasını yapacağız" dedi.

Dua töreni ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından seçim ofisinin açılışı yapıldı.

