Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
3 Ocak 2018 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
3 Ocak Günlük Burç Yorumu
3 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
3 Ocak 2018 Antalya -...
Ananas yiyenler yaşadı! Faydaları bitmiyor...
Ananas yiyenler yaşadı!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!

Duran Şimşek'in seçim ofisi açıldı

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkan Adayı Duran Şimşek'in seçim ofisinin açılışı müthiş bir kalabalık ile gerçekleştirildi

Duran Şimşek'in seçim ofisi açıldı

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkan Adayı Duran Şimşek'in seçim ofisinin açılışı müthiş bir kalabalık ile gerçekleştirildi

02 Ocak 2018 Salı 20:50
Duran Şimşek'in seçim ofisi açıldı
İlgili Galeriye Git
banner404

SARAY Mahallesi, Huriler Sokak'ta bulunan seçim ofisinin açılışına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, ALD Grup sahibi Veysi Aladağ, oda üyeleri ve çok sayıda esnaf ile vatandaş katıldı. Açılış öncesi yaptığı konuşmada Duran Şimşek "5 ay önce bu yola çıktık. Kendi kendimize 'Odalar esnaf için ne yapmalı?' diye sorduk. Ben de 25 yıllık esnafım. Esnaf ve sanatkar bugün zor durumda. Zamanında kendi yaşadığım ve çözülsün istediğim ne varsa, bugün onları çözüp esnaf ve sanatkarlarımıza yardımcı olmak için çalışıyoruz. Biz sanatkarı ve esnafı ayrı ayrı toplayıp, sorunları dinleyip, projelerimizi uygulamak istiyoruz. İnşallah sayenizde bu bayrağı devralmak için buradayız. Tabi ki zor ama zoru sevdiğimiz için buradayız. İnşallah 13 Ocak'ta yapılacak oda seçiminden sonra da bunun burada kutlamasını yapacağız" dedi. 
Dua töreni ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından seçim ofisinin açılışı yapıldı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 02.01.2018 22:50
Anahtar Kelimeler:
Duran ŞimşekAlesoAlanya Esnaf Ve Sanatkârlar Odası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harun Gökçe ve ekibi esnafı ziyaret etti
Harun Gökçe ve ekibi esnafı ziyaret etti
Anne Güney için tesbihat yapılacak
Anne Güney için tesbihat yapılacak
Eski Bakan Sema Ramazanoğlu Alanya Huzurevi'ndeydi
Eski Bakan Sema Ramazanoğlu Alanya Huzurevi'ndeydi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim