Dünya'nın en iyileri Alanya'da yarışacak

ALANYA bu yıl ikinci kez "Alanya Ultra Maraton" heyecanı yaşayacak. 24-25 Mart tarihlerinde ikinci kez koşulacak olan Alanya Ultra Maratonu'nda şu ana kadar 18 ülkeden 83’ü yabancı 457 sporcu kayıt yaptırdı. Maraton yarışları için kayıtlar ise yarın sona eriyor. 4 km'lik Halk Koşusu ve Kostümlü Koşu'da ise kayıtların 25 Mart'a kadar devam edeceği öğrenildi.

İŞTE YARIŞACAK BAZI SPORCULARIN İSİMLERİ VE BAŞARILARI

Dmitry MİTYAEV: RedBull ve Adidas sporcusu, SkyRace Dünya Serisi 2017 Avrupa Şampiyonu, Dünya üçüncüsü. Trail Running Scholl kurusucusu. 45 km'lik Taurus Dağ Maratonu etabında yarışacak.

Ekaterina MİTYAEVA: RedBull ve Adidas sporcusu, Avrupa'nın ve Dünya'nın en önemli Sky Race ve ultra maraton koşucuları arasında yer alıyor. En son 2 hafta önce Dünya'nın önde gelen ultra trail yarışlarından Trans Gran Canaria'da 120 km'de 3. oldu. 45 km'lik Taurus Dağ Maratonu etabında yarışacak.

Tom OWENS: Salomon sporcusu. Ultra Maratonların olimpiyatı konumundaki Ultra Trail Mont Blanc'da beşincilik ve dünyanın en önemli ultra maratonlarında şampiyonluk kazanmış bir sporcu. 45 km'lik Taurus Dağ Maratonu etabında yarışacak.

Holly PAGE: Ultra Maraton'da İngiltere Milli Takımı sporcusu. Bir çok önemli yarışmada kürsü başarısı var. 66 km’lik Alanya Ultra etabında yarışacak.

Elena POLYAKOVA: Geçtiğimiz yıl ilki yapılan Alanya Ultra Maraton'da 66 km. etabı kadınlar şampiyonu.

Alper DALKILIÇ: 7 Kıta 7 Maraton projesini gerçekleştirmiş, ülkemizin en önemli ultra maraton koşucularından birisi.

Organizasyona kayıt ve detaylı Bilgi için: http://www.alanyaultra.com/