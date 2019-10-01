Dünya Kalp Günü kapsamında sağlıkçılar vatandaşlarla bir araya geldi

GÜN boyunca stantta; kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilinçlendirme broşürleri dağıtıldı. Stantta, sağlık çalışanları tarafından hasta ve hasta yakınlarının tansiyon ölçümleri de yapıldı. Ölçüm sonuçları riskli görülen hastalar ise kardiyoloji polikliniğine yönlendirildi. Etkinliğe farkındalığı arttırmak, dikkati çekmek adına hastane yönetimi ve Kardiyoloji Uzmanları da katılarak vatandaşları kalp hastalıkları konusunda bilgilendirdi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, kardiyovasküler hastalıkların küresel olarak bir numaralı ölüm sebepleri arasında yer aldığına dikkati çekti. Prof. Dr. Lakadamyalı: ”Her yıl tüm dünyada yaklaşık 17,5 milyon kişi kalp hastalıkları nedeni ile hayatını kaybetmektedir. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastane’si olarak kalp hastalığına sebep olan şartlara kitlesel olarak dikkati çekmek adına bir stant açtık. Amacımız kalp krizi belirtilerine dikkati çekmek, kalp krizi esnasında neler yapılabileceğine dair vatandaşları bilgilendirmektir. Bu kapsamda hastane yönetimi olarak hastalıklar konusunda halkımızı bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak adına bu tür etkinliklerimize arttırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.