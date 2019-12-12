Dün ilik nakli olmuştu! Alanyalı Şebnem’den haber var 

BİR süredir lösemiyle mücadele eden ve geçtiğimiz hafta aranan iliğin bulunduğunu duyuran Alanyalı akademisyen Şebnem Köseoğlu’nun ilik nakli dün başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Sürecin devam ettiğini ve naklin uyumlu olup olmadığının anlaşılması için 1- 1.5 aylık bir sürecin gerektiğini belirten Şebnem sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 'Süper kahramanımın kök hücreleri damarlarıma doğru yola çıktılar bugün. Ben de iyileşmek, aranıza, hayatıma dönmek için yolculuğa çıktım var sayıyorum. Yaniii iyi ki doğacağım ! Nakil oldu bitti diye bir şey maalesef yine yok Şimdi de nakilin tutması için dua edeceğiz hep birlikte. Belli olması 1 ayı bulacak bir süreç , ama güzel sonuçlanacak biliyorum. Evet, bugün benim ikinci doğumgünüm olacak .. -'deki günlerim bitti. 0'dan başlayacağım. Benim gibi doğumgünü seven biri için büyük şans bence resmi olarak ikinci doğumgününe sahip olmak. Çıktığım bu macera ne kadar zor olursa olsun her gün gücümü hatırlatan, bolca güç veren güzel insanlar var biriktirmişiz ailece neyse ki... Duasında adım geçen tonla insan eşlik ediyor bu yolculukta... Şimdi kendi hikayemde süper kahraman olma sırası bende! Sadece kendim için değil... Bugüne kadar kalbinde yer aldığım, benimle aylardır seferber olan kimseyi yüz üstü bırakmak bana yakışmaz. Ben bana yakışanı yapacağım. Hadi siz de dualarınızla, güzel enerjilerinizle, güzel mesajlarınızla bu yolculukta beni yalnız bırakmayın!'