Duayen gazeteci Yavuz Donat Alanya'yı yazdı 

HAFTASONU Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve Dim TV açılış törenine katılmak üzere Alanya’da bulunan ünlü gazeteci Yavuz Donat, köşesine Alanya izlenimlerini taşıdı. Donat, Yeni Alanya’dan övgüyle bahsettiği köşesinde turizmden Alanyaspor’a kadar pek çok konuya da değindi. İşte Alanya dostu Donat’ın Sabah Gazetesi’nde yer allan bugünkü yazısı:

ALANYA-VAN

Alanya nire, Van nire?.. Aradaki uzaklık 1.300 kilometre.

Cumartesi günü "Yeni Alanya Gazetesi" 50. yılını kutladı... Oradaydık.

Dün de "Vansesi Gazetesi'nin" 80. yıl kutlaması vardı... Kutlamaya katıldık.

Yerel medya ABD'de "Ulusal medyaya eleman yetiştiren" kaynaktır.

Yine ABD'de yerel medya ile iletişim fakülteleri "İç içedir... Akraba gibidir... Kankadır." Bizde ise tam tersi... Yerel medya da, iletişim fakülteleri de "Çok ihmal edilmiştir." Özetle... Yerel medya "Öksüz", iletişim fakülteleri de "Yetim" denilse yeridir.

Mutlaka "Desteklemek" gerekir.

Biz de biraz destek olmak, biraz moral vermek istedik...

Ve cumartesi günü, yerel meydanın Güney'deki başarılı temsilcisi Yeni Alanya'ya "Nice yıllara" dedik.

Dün de Van'daydık...

Bölgenin 80 yıllık gazetesi "Vansesi'ne" başarılar diledik.

Bugün... Antalya'dan son notlarımızı sunalım.

Yarın da... Van'ı anlatalım.

TURİZM

Alanya'da sahilde bir otelde kaldık... "en vie beach." Doluluk yüzde 80.

Müşteriler... Çoğu "İskandinav ülkelerinden."

1. Turizm... Bu yıl, geçen yıldan çok iyi.

2. Sezon bitmemiş... Herkes denizde... Geceleri her yer canlı.

İKİ ŞART

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Alanya'nın 50. yıl pastası kesilirken bir konuşma yaptı.

Ve "Antalyaspor'a destek isteyenlere" dedi ki:

- İki şartım var... Antalya'ya gelen takımları en iyi şekilde ağırlayacaksınız...

Ve tribünlerde rakip takım için küfürlü tezahüratta bulunmayacaksınız.

Teşekkürler sayın bakan.

ALKIŞLAR... HÜSEYİN YAYMAN’A

Cumartesi... Sabahın köründe Ankara'dan Antalya'ya gitti.

Turizmcilerle kahvaltı etti.

Cumartesi, pazar... Turizmle yattı, turizmle kalktı.

İki gün boyunca Antalya'nın sorunlarıyla haşır neşirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ı kutluyoruz.

"Laf değil iş ürettiği" için.

ALANYA

Nüfus 300 bin... "22 ilin nüfusundan fazla."

79 milletten 38 bin kişi "Ev sahibi." 5 bini Alman... 6.400'ü Rus.

Yüzlerce otel... Yatak sayısı 200 bin.

Tabelalar çok dilli... Türkçe...

Almanca... Rusça... İngilizce... Say say bitmez.

Huzur yönünden ise... Aman nazar değmesin... Huzurlu bir turistik bölge.

Ayrılırken dedik ki: "Alanyalılar... Alanya'nın kıymetini bilin."

ZAMANIN RUHU

Mehmet Ali Dim... Alanya'nın önemli bir sorununu dile getirdi:

"Sanayi sitesinin yıkılması şart." Bizce de şart.

1976'da bu sanayi sitesi kurulunca... Alanya "Düğün bayram yapmıştı."

Şimdi... Aynı sitenin yıkılması için "Kampanya açılıyor."

NEREDEN NEREYE

Mehmet Ali Dim... Yeni Alanya Gazetesi'nin sahibi.

Babasından devraldığı bayrağı onurla taşıyor.

Gazetenin 50. yılında bir "Sergi" düzenlemiş.

50 yıllık arşivden "Her yıl için bir gazete" seçmiş.

1987 yılının gazetesinden bir haber:

"İşte patlama... Alanya'da yatak sayısı 12 bine yükseldi."

30 yıl sonra... Bugün... Alanya'da "12 bin yatağı olan" turizm grubu bile var.

PLAKET

Mevlüt Çavuşoğlu... Dışişleri Bakanı...

Alanyalı... "Bir Antalya markası."

Cumartesi günü onun elinden "Plaket" aldık.

İki yıl önce de... Yine Alanya'da... Bir diğer "Antalya markası" olan Deniz Baykal'ın elinden plaket almıştık.

İki yıl önceki törende "İkisi de" varlardı...

Çavuşoğlu da, Baykal da.

Ah keşke Deniz Baykal hastanede olmasaydı da... Yine... Alanya'da buluşsaydık.