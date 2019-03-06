DSP'li Oktay'ın hayali: ‘Alanya’dan Tekirova’ya raylı ulaşım’

ALPER KUTAY

ANTALYA'da esnafın içinde bulunduğu durumu ve sorunlarının çözümünü bildiklerini, esnafın ayakta durmasının ülkeyi ve toplumu da ayakta tutacağını söyleyen Oktay, “Toplumumuzun neredeyse üçte biri esnaf olarak evine ekmek götürüyor. Ancak son yıllarda ülkemizde yeterli yasal düzenleme yapılamadığı için sokak esnafının, cadde, Pazar esnafının ciddi bir rekabetle karşı karşıya kaldığını, kendini koruyamadığını görüyoruz. Eğer DSP iktidar olursa bu mesele gündem maddelerimizin en başında yer alacaktır” dedi. 1984’te rahmetli Özal’la başlayan turizm hamlesinin üzerinden yaklaşık 35 yıl geçtiğini, oteller ve altyapı yatırımları yapıldığını ancak 550 bin kişinin yüzde 10’unun şehir merkezine getirilemediğini söyleyen Oktay, “Bunun en büyük nedeni, turiste güvenilir kamu ulaşım araçları imkanı sunamamak. Benim hayal projem, Alanya’dan başlayıp Tekirova’ya kadar raylı ulaşım sistemini oluşturmak” diye konuştu.