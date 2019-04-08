Doğan Bacak’tan ulaşıma ‘zam’ talebi

31 MART’TA gerçekleşen yerel seçimlerin Antalya’da kazananı Millet İttifakı ve beraberinde Muhittin Böcek oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Böcek mazbatasını alarak resmen göreve başladı. Seçim sürecinde her ay Alanya’ya geleceğinin sözünü veren Böcek’e ilk çağrı Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak’tan geldi. Yaşanan ekonomik süreçte vatandaşa yük olmamak adına 3 yıldır zam almadıklarını belirten Bacak, “Mazota ve benzine gelen zamların ardından esnafım artık ayakta duramıyor. Muhittin Böcek başkanımızdan ilk isteğimiz ulaşım ücretlerine zam olacak” dedi.

‘GELEN ZAMLAR ESNAFIN DA BELİNİ BÜKTÜ’

Bacak zam taleplerini Dim TV (dimtv.tv) mikrofonları aracılığı ile duyururken “Alanya ulaşımı olarak doğu, batı ve bütün köylerde dahil olmak üzere 3 yıldan bu yana zam almadık. Ulaşımla alakalı otobüs ve minibüslerin tamamı için geçerli bu durum. İçerisinden geçtiğimiz ekonomik süreç gereği vatandaşlarımız da zor durumdaydı. Dolayısıyla bizler bu durumun üzerine gitmemiştik. Gidememiştik. Lakin mazota ve benzine gelen zamların ardından esnafımızın eli kolu bağlandı. Antalya’da seçimi kazanarak görevi devralan Sayın Muhittin Böcek başkanımızdan oda olarak ilk isteğimiz ulaşımda zam olacak. Mazot 6 liranın üzerine çıktı ve bilhassa otobüsçü esnaflarımız zor durumdalar. Bunun için başkanımızı Alanya’ya davet edeceğiz ve ağırlayacağız. Allah izin verirse ulaşımla ilgili zam taleplerimizi de kendilerine ileteceğiz. Başkanlığı için tekrar ‘Hayırlı uğurlu olsun’ diyor, en kısa zamanda Alanya’ya da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.