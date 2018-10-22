Doğan Bacak'tan Dim TV Ana Haber'de net mesaj

HER akşam saat 18.00'de Alanya gündeminden haberleri ekranlara taşıyan, Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de (dimtv.tv) dün akşam yayınlanan Ana Haber Bülteni'nin canlı yayın konuğu Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak oldu. Bacak, son günlerde büyük tartışmalara yol açan Mahmutlar-Kargıcak otobüslerinin değişim süreciyle ilgili tüm detayları interaktif haber bülteninde dim TV izleyicisiyle paylaştı. İşte Bacak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

BEN BU MESLEĞİN İÇİNDEN GELİYORUM"

Ben 20 yıldır oda başkanıyım. Bu durumun içerisine çekirdekten gelme bir insanım. Bunları konuşmamın tek sebebi Mahmutlar-Kargıcak’taki esnafıma bir sitemim olacak. Ben otobüsçülük, taksicilik yaparak mesleğin içerisinden buralara geldim., yıllarımı verdim. Biz bu işin içerisinde siyaseti de öğrendik. 2014 yılında Büyükşehir’e bağlanmak zorunda kaldık. 16 belde belediyesi Büyükşehir'e bağlandı. Böyle olunca da ulaşım da Büyükşehir'e geçti. Ben de orada bir strateji değiştirmem gerekiyordu ve yaptım da. Alanya'da ulaşımı yürütmek, düzeltmek için stratejimi değiştirdim. Biz yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Bunun projesini yaptık. Şehir içi ile nasıl otobüsleri birleştirebiliriz diye çabaladık. Ben bunu yaptığım zaman şehir içerisindeki 66 otobüsçü de benim Mahmutlar-Kargıcak’ı tuttuğunu söylüyor. Ben zamanında bu sıkıntıyı yaşadığım için bunu yapıyorum. Bir yürütme var, odaya geldiğin zaman bir oda kaydı alıyorsan bunun 26 lira bedeli var. Bunun bedelini ben almazsam kendi cebimden ödemem gerekiyor. Büyükşehir de böyle. Mahmutlar’a 250 bin lira fiyat biçildi, şehir içerisine 150 bin lira. Mahmutlar’daki 7 metrelik otobüsü 9,5 metreye çıkaracak, para kazanacak. Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı bu para hat bedelidir.

'BİRİLERİ 'BEN DÜŞÜRDÜM' DİYE ARTİSTLİK YAPIYOR'

Yalvardım yakardım 250 bin TL'den 200 bine düşürdüm, Mahmutlar bölgesinde şehir içinde 150 binden 100 bine düşürdüm. Birileri bunu düşürdüm diye artistlik yapıyor ama onu onlar yapmadı, ben yaptım. Bu 200 bin TL'nin de aşağıya çekilmesi için gidip tek başıma Menderes Türel ile görüştüm ancak adam kendisi bana, 'Benim yerime cezaevinde yatar mısın?' dedi. Çünkü böyle bir durumda suç işlemiş oluyor. Bunun kaçışı yok ben de buna bir hak tanınmasını istedim. Bu kurum farklı bir kurum, bu kurumu götürmek her babayiğidin harcı değil. Ben bunların mücadelesini veriyorum. Şimdi '100 bin TL'yi öde diğer 100 bin TL'yi de bulduğun zaman ver' diyor. Daha ne yapsın. Önemli olan başında başvuru yapıp kendini ona kaydettirmek.

'SİSTEME GİRMEYENİN KARARINI UKOME VERECEK'

Bu sisteme katılmak isteyen esnaf 1 Kasım'a kadar, 'Ben bu sisteme dahil oluyorum' diye UKOME'ye dilekçeyi verecek. Dilekçe verilmezse UKOME'nin belirleyeceği hatlarda çalışmak durumunda kalacaklar. Devlet ile uğraşılmaz. O yüzden Mahmutlar ve Kargıcak'da bulunan 24 araç sahibine sesleniyorum, 1 Kasım'a kadar ne yapıp edip bu dilekçeleri dolduracağız ve başvurumuzu yapacağız. Alanya'daki 66 otobüsün sisteminin içerisine girmeyi kendi gönlümüzce razı olup bu parayı ödeyeceğiz. Bu işin çıkışı kesinlikle yok. Ben başıma geleceği biliyorum, acısını yine biz çekeceğiz. Aksi halde 24 araç Yayla Yolu'nda çalışır. UKOME diyor ki, 'Ben nereye gösterirsem sen orada çalışırsın.' Ocağın 1'inden itibaren Alanya'daki 66 otobüs Kargıcak'ta yani 2 ay sonra. Aksi halde oradaki 24 esnaf perişan olur. Geri adım atmak da yok, başka çare de yok. 1 Kasım'da herkes dilekçesini verecek diye ben emrimi verdim. Ben Alanya'nın 3 büyük odasından biriyim, benim kurumumu dikkate alacaklar."