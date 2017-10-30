Doğa’da ‘Cumhuriyet’ coşkusu yaşandı

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı, Alanya Doğa Okulları ’nda öğrencilerin muhteşem gösterisiyle kutlandı. Cumhuriyetin ilanını anlatan belgeselin yayınlandığı etkinlikte cumhuriyetle ilgili şiirler okundu, oratoryo ve drama gösterisi gerçekleştirildi. Okul korosunun söylediği cumhuriyet ve Atatürk temalı şarkı ve marşların söylenmesiyle son bulan program katılımcılardan tam not aldı.

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