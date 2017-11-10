Doğa'dan Atatürk'ün şarkıları yankılandı

SAYGI duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk töreni gerçekleştirildi. t-MBA Başkanı Aslı Derin Öğün tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. ‘Atatürk’ temalı şiirlerin okunduğu program öğrencilerin sunduğu oratoryo ile sürdü. Atatürk'ün sevdiği şarkıların klarnet eşliğinde koro tarafından seslendirildiği program büyük beğeni topladı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.