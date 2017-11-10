Doğa'dan Atatürk'ün şarkıları yankılandı

SAYGI duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk töreni gerçekleştirildi. t-MBA Başkanı Aslı Derin Öğün tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. ‘Atatürk’ temalı şiirlerin okunduğu program öğrencilerin sunduğu oratoryo ile sürdü. Atatürk'ün sevdiği şarkıların klarnet eşliğinde koro tarafından seslendirildiği program büyük beğeni topladı.