Doğa çocukları Anıtkabir'deydi

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 79'uncu yılı dolayısıyla Anıtkabir’e giden Doğa Koleji kafilesi, önceki gün sabah 10.00’da Anıtkabir’e Aslanlı Yol'da yürüyerek ulaştı. 4. Kolordu Komutanlığı'nın izniyle, Doğa Koleji Akademik Direktörü Salih Akbay eşliğinde mozoleye çelenk koyan öğrenciler Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulundular. Alanya Doğa Koleji Ortaokul ve Lise öğrencilerinin de katıldığı tören sonrası Ankara’daki tarihi müze gezileri ve meclis gezisiyle Ankara ruhu doyasıya yaşandı. Ertesi gün Konya’ya hareket eden Alanya Doğa Koleji öğrencileri Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli oluşturulan Türkiye'nin ilk Bilim Merkezi'ni gezdiler. Müze gezileri ve Mevlana türbesinin ardından geziler tamamlandı.

