Diyanet İşleri Başkanı Alanya’da
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Alanya’da düzenlenecek Uluslararası Mevlidi Nebi Sempozyumu’nun açılış programına katılmak üzere Alanya’ya geldi
Alanya 21.11.2019, 16:58 21.11.2019, 20:26
DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından Kur’an ve Sünnet perspektifinden ideal aile modelini ortaya koymak, tarihsel süreçte ailenin yaşadığı değişikliklere ve maruz kaldığı sorunlara dikkat çekmek, bu sorunlara temel dinî referanslardan beslenen çözüm önerileri sunmak, Hazreti Muhammed’in sünnetinden hareketle aile kurumuna destek olmak, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aileye yönelik hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Uluslararası düzeyde “Peygamberimiz ve Aile” temalı bir sempozyum düzenleniyor. Sempozyumun açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla saat 20.00’da İncekum Mahallesi’ndeki Wome Deluxe Hotel’de gerçekleştirilecek. Sempozyum, 24 Kasım’da sona erecek.
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