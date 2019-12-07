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Dişi beyin empatide, erkek ise 3 boyutlu düşünmede daha iyi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Akademi Kişisel Eğitim Seminerleri hız kesmeden devam ediyor. Büyük ilgi gören seminerler 7 Aralık Cumartesi günü “Nöro Aile Semineri” ile devam etti. Seminere konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr.Serkan Karaismailoğlu katıldı. Seminerde ALTSO Konferans Salonu tabiri caizse hınca hınç doldu. 

Alanya 07.12.2019, 12:41 07.12.2019, 12:43
Dişi beyin empatide, erkek ise 3 boyutlu düşünmede daha iyi
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BÜYÜK ilgi gören seminerler 7 Aralık Cumartesi günü “Nöro Aile Semineri” ile devam etti. Seminere konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr.Serkan Karaismailoğlu katıldı. Seminerde ALTSO Konferans Salonu tabiri caizse hınca hınç doldu.  ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve yine ALTSO Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu başkan ve üyeleri de semineri takip etti.  Dr.Serkan Karaismailoğlu seminerde insan beyninin de bir cinsiyeti olduğunu belirterek, dişi beyin ve erkek beyin arasındaki farkları anlattı. Aile içi iletişim konusunda insan beyninin farklı çalışması nedeniyle anne, baba ve çocuklar arasında iletişimde sorunlar yaşanabildiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, verdiği örneklerle hem güldürdü hem öğretti.

“BEYNİN CİNSİYETİ OLDUĞU KANITLANDI”
Dr. Karaismailoğlu, 'Dişi Beyin-Erkek Beyin' konulu sunum yaptı. Araştırmalara göre insan beyninin bir cinsiyeti olduğunun kanıtlandığını söyleyen Karaismailoğlu şöyle devam etti: "Hayatımızda her tecrübe yeni beyin anlamına geliyor ve duygusal bağ kurmadığı hiçbir şeyi kalıcı olarak öğrenmiyor. Beynin ödül-ceza, hareket, sözel ve duygu hafızası var. Kaotik olarak çalışan bu organ kadın erkek cinsiyeti diye ayrılıyor ve bu biyolojik cinsiyetten bağımsız. Bu farklılıkların cinsel yönelim ve davranışlarla ilgisi yok. Erkek ve dişi beyni farklılığının oluşmasındaki en önemli etken, bebeğin anne karnında iken maruz kaldığı testosteron hormonu. Testosteron özellikle beynin sol yarı küresinin gelişimini geciktiriyor. Bu da sol yarı kürenin daha fazla dış etkene maruz kalmasına neden oluyor. Bu hormon daha çok erkek bebek kaynaklı olduğu için erkek beyninde sol yarı küre, sağ yarı küreye göre farklı bir gelişim gösteriyor. Yani ne kadar çok testosterona maruz kalırsa o kadar erkek beyinli olunuyor."Dişi beynin özellikle işitme ve konuşma konusunda erkek beynine göre daha başarılı olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Bunun nedeni, bu merkezlerin sol yarı kürede daha baskın olması. Cisimleri üç boyutlu düşünebilme ve yer yön konumlandırma becerilerinde erkek beyni daha iyi. Dişi beyni empati konusunda daha yetenekli ve daha geniş frekans aralığını işitebilme yeteneği ve yüz tanıma konusunda başarılı."

ERKEK VEYA DİŞİ BEYNİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Dr. Karaismailoğlu’nun erkek ve dişi beyin arasındaki farklılıklar konusunda açıklamaları ilgi gördü.  Karaoğlu konuya ilişkin şunları söyledi; “Dişi beyni özellikle işitme ve konuşma konusunda erkek beynine göre daha başarılı. Bunun nedeni, bu merkezlerin sol yarıkürede daha baskın olması. Cisimleri üç boyutlu düşünebilme ve yer yön konumlandırma becerilerinde erkek beyni daha iyi. Dişi beyni empati konusunda daha yetenekli ve daha geniş frekans aralığını işitebilme yeteneği ve yüz tanıma konusunda başarılı. Beyinde duygusal hafızanın oluşmasında amigdala adlı bir yapının önemli rolü var. Erkek beyni sağ amigdalayı aktif biçimde kullanırken, dişi beyni solu kullanıyor. Bu fark nedeniyle dişi beyni duygusal olaylarla ile ilgili ayrıntıları daha kuvvetli hatırlayabiliyor. Dişi beyinde yarıküreler arasındaki iletişim daha kuvvetli. Bu sayede aynı anda birden fazla iş yapma konusunda daha başarılı olurlar” dedi. Programın sonunda ALTSO Başkan Yardımcısı Fatma Taşpınar, Dr.Serkan Karaismailoğlu’na Alanya’ya özgü İpek Kozasından yapılmış bir tablo hediye etti.

#ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası #Kişisel Eğitim Seminerleri #Dr.Serkan Karaismailoğlu
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