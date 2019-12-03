Dimcell hızmete gırdı

IKI genç girişimci Mehmet Ali Özcan ve Yunus Ersoy ortaklığı ile hayata geçen Dimcell, kalabalık bir davetli topluluğunun katılımı ile Cuma Namazı sonrası hizmete açıldı. AK Parti Alanya Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nimet Küçükyılmaz'ın kardeşi Mehmet Ali Özcan ve Yunus Ersoy açılışa katılan davetliler ile yakından ilgilendi. Açılışa katılanlar arasında Konaklı Eski Belediye Başkanları Ali Şahin ve Abdullah Sönmez, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Konaklı Mahalle Muhtarı Mustafa Arınç ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı. Yağmur dolayısı ile kurdele erken kesilirken, kurdeleyi, Mustafa Arınç, Ali Şahin, ve Abdullah Sönmez dualar eşliğinde birlikte kestiler. Kurdele kesiminin ardından işyerini gezen davetliler, mağazada ki ürünlere de ilgi gösterdiler.