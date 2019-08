Dimçayı'nı rahat bırakın: HES mağduruyuz

Ceren ŞAHİN

ALANYA’NIN en önemli turizm değerlerinden biri olan ve her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Dimçayı’nın Hidro Elektrik Santrali (HES) çilesi sürüyor. Alanya’da yaşanan HES gerçeği ve mağduriyeti, kış aylarında yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya tarafından ortaya çıkarılmıştı.

‘CAN SUYU DERE EKOSİSTEMİ İÇİN HAYATİ’

Temiz ve yerli bir enerji kaynağı olarak sunulan hidroelektrik enerjinin kullanılması, enerji politikalarının oluşturulmasında önemli bir yer tutuyor. Su gücüne bağlı enerjinin elde edilmesinde ise özellikle yüklenici firmalar için suyun öncelikli kullanımı önem arz ediyor. Buna bağlı olarak da suya ihtiyaç duyan ekolojik değerlerin dikkate alınmadığı ifade ediliyor. Suyun sürekliliğinin engellenmesi yani can suyunun paylaşılmaması durumunda ekosistem üzerinde iklim değişikliğinin bile oluşturamayacağı oranda büyük yıkımların, daha kısa sürede yaşanabileceği belirtilirken, doğal döngüye zarar verdiği gibi hayvan ve bitki faunasının yok olmasına, derenin de kurumasına yol açabileceği söyleniyor.

‘SU, ŞİRKETLERİN İNSAFINA BIRAKILAMAZ’

Hidroelektrik kaynaklı üretim tesislerinin yasal olarak bırakması gereken çevresel akış (cansuyu) miktarı Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) kararı kapsamında ilgili idare tarafından belirlenip, denetleniyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) HES’lere yönelik hazırlayıp yayınladıkları raporda, dereyle paylaşılması gereken can suyunun önemine ve denetimine dikkat çekerek “Su kaynaklarının kullanımında ve paylaşımında öncelik ekolojinin korunmasına verilmelidir. Doğal su yatağındaki canlıların yaşamlarının bozulmadan devamı için gerekli olan suyun sağlanmasına öncelik tanınmalıdır. HES projelerinin bütün aşamaları için denetimleri tek bir kamu kurumu yapmalıdır. HES’lere ilişkin denetimler, fizibilite aşamasından başlamak üzere inşaat süresince ve işletme sonrasında da devam etmelidir. İlgili idareler, görev alanları ile ilgili denetim ve yaptırım konusunda gerekli duyarlılığı göstermelidir. Can suyu hiçbir şekilde pazarlık konusu yapılmamalıdır. Su, hiçbir şekilde şirketlerin insafına ve denetimine bırakılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

‘ALANYAMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÜRKÜTÜCÜ’

Alanya Belediyesi’nin eski CHP’li meclis üyesi de olan CHP Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Sipahioğlu, konuya ilişkin yapmış olduğu değerlendirmede “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olarak geçen dönem Alanya Belediye Meclisi’nde HES’lere karşı net bir tavır gösterdik. HES projelerinin uzun vadede ekolojik denge üzerinde oluşturacağı sorunları da bu kapsamda dile getirmiştik. Özellikle su kaynaklarının kullanımı noktasında gereken özenin gösterilmesi, Allah’ın bize bahşettiği doğamıza karşı en temel sorumluluğumuzdur. Derelerimizde su kaynaklarının kullanımında ve paylaşımında can suyu önemli bir yer kapsar. Ekosistem içerisinde yaşamını sürdüren her canlı için su, en hayati ihtiyaçtır ve paylaşımında öncelikli hak ekosisteme canlılarına aittir. Bunu hatırlatmak ve gereken denetimlerin ivedilikle yapılması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Öte yandan Dimçayı Alanya turizminin can damarıdır. Serin havası ve suyu, yemyeşil doğasıyla vatandaşlarımız başta olmak üzere milyonlarca turiste nefes aralığı olan Dimçayı’ndan gereken can suyunun esirgenmesi büyük bir talihsizlik, Alanya’mızın geleceği için de ürkütücüdür” şeklinde konuştu.

‘KEYFİ BİR DURUMDUR, ALANYA KAYBEDER’

Alanya Belediyesi’nin İYİ Parti’li Meclis Üyesi Hacı Mevlüt Zavlak, barajın suyu keyfi bırakmadığını belirterek yetkililerin bu konuda baskı yapması gerektiğini söyledi. Zavlak, “Dimçayı Alanya turizminin can damarlarından olan bir yer. Baraj keyfi davranarak, kendi ekonomik durumunu ve gelirini düşünerek suyu bırakmıyor. Aşağıda olan, yüzlerce insanın ekmek yediği işletmeleri ve Alanya turizmini mağdur ediyor. Bunun sistemli ve planlı bir hale getirilmesi lazım. En azından yaz aylarında Dimçayı’nı görmeye gelen insanların boş dönmeyeceği bir hale getirilmesi gerekir. Yoksa günde 30 ila 50 bin kişi arasında insan ağırlayan Dimçayı cazibesini kaybeder. Sonuç olarak da Alanya kaybeder. Yetkililerin şirket üzerinde baskı oluşturmaları gerekir. Yanı sıra oradaki canlı yaşamı da tehlikeye giriyor ve doğa tahribatı yaşanıyor. Bu durumun engellenmesi şart. Paylaşmakla zorunlu olduğu can suyunu bırakmamak üzere yapılan keyfi bir durum söz konusu” diye konuştu.

‘KONUYLA İLGİLENİLMESİ ÇOK ELZEM VE ACİL’

Bölgeye turist getiren tur rehberlerinden Mesut Ünal, suyun aylara göre karşılaştırmasını yaparak “Kış çıkışında Dimçayı’nda suyun debisi gayet yüksekti. Gerek yazın şartları, gerekse de başkaca sebeplerden ötürü su gittikçe azalıyor ve bunun da negatif etkileri oluyor. Ne yapılabileceği konusunda yerel yönetim veya devlet yönetimi düşünecek. Çünkü çok önemli bir değer. Hem yerli, hem yabancı turist açısından çok keyifli, eğlenceli bir yer. Yani yerel yönetim veya devletin bu konuyla ilgili acilen bir proje gerçekleştirmesi gerekiyor. Son dönemde kurulmuş yeni bir turizm yönetimi de var artık. Bu konuyla ilgilenmesi gerekli, çok elzem, çok önemli ve acil” ifadelerini kullandı.





Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2019, 00:15